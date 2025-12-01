Uno Entre Rios | Ovación | Claudio Ubeda

Sexto triunfo seguido: la tremenda racha de Claudio Úbeda en Boca

La victoria ante el Bicho fue la sexta consecutiva del Xeneize bajo el mando del Sifón. Clasificado a semifinales y el ánimo por las nubes, el sueño es el título.

1 de diciembre 2025 · 14:02hs
Probablemente, solo algunos optimistas empedernidos imaginaban un escenario como este. Con su triunfo ante Argentinos por los cuartos de final del Torneo Clausura, Boca no solo se consolidó como el principal candidato al título, sino que además encadenó su sexto triunfo consecutivo bajo el mando de Claudio Úbeda y va por más.

Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, el Sifón pasó de ayudante a entrenador principal y, luego de un debut con derrota ante Belgrano, no paró de ganar. Esta racha impresionante de seis victorias en fila hoy tiene a todos los hinchas xeneizes ilusionados con agregar un +2 a esa estadística y dar una nueva vuelta olímpica. Pero para eso habrá que esperar.

La última vez que Boca había ganado seis partidos seguidos en un torneo había sido en marzo de 2020, justamente con Miguel como entrenador. Aquella fue una remontada histórica que le permitió arrebatarle el título a River en la última fecha de la Liga Profesional.

Boca Ubeda 1
En esa oportunidad, antes del triunfo y la consagración contra el Gimnasia de Diego Armando Maradona, el Xeneize igualó sin goles en su visita a Caracas, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por eso, para encontrar una seguidilla de seis victorias seguidas hay que remontarse al inicio de la Liga Profesional de 2017, cuando bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto, el equipo que luego se consagraría campeón ganó las primeras ocho fechas del certamen.

Todos los partidos de Claudio Úbeda como DT de Boca

Aunque el Sifón ya había conducido al equipo en algún partido en el que Russo había estado ausente por cuestiones de salud, recién se convirtió oficialmente en el DT principal antes de la fecha 12 del Torneo Clausura. Ese encuentro ante Barracas se postergó y su debut fue frente a Belgrano, en la que fue su única derrota en el banco xeneize; los seis partidos siguientes los ganó todos.

  • Derrota 1-2 vs. Belgrano
  • Victoria 3-1 vs. Barracas Central
  • Victoria 1-2 vs. Estudiantes
  • Victoria 2-0 vs. River
  • Victoria 2-0 vs. Tigre
  • Victoria 2-0 vs. Talleres
  • Victoria 1-0 vs. Argentinos Juniors

Claudio Ubeda Boca Torneo Clausura Argentinos
