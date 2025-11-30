En medio de una tenue lluvia, minutos antes de las 13 de este domingo, una combi que transitaba en la Ruta 2, tramo entre Villa del Rosario y Chajarí, despistó y terminó volcando sobre una de las banquinas.
Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia
30 de noviembre 2025 · 16:45hs
Tras el siniestro, los ocupantes del vehículo, en primera instancia, fueron asistidos por otros automovilistas que pasaban por el lugar y, luego, fueron trasladados al hospital Santa Rosa. Pese a los golpes sufridos por el vuelco, todos estarían fuera de peligro.
Si bien se tratarán de establecer las causas, el estado de la cinta asfáltica y la lluvia caída podrían haber provocado el accidente.