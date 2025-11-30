Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia En medio de una tenue lluvia, una combi que transitaba en la ruta provincial 2, tramo entre Villa del Rosario y Chajarí, despistó y terminó volcando. 30 de noviembre 2025 · 16:45hs

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia.

En medio de una tenue lluvia, minutos antes de las 13 de este domingo, una combi que transitaba en la Ruta 2, tramo entre Villa del Rosario y Chajarí, despistó y terminó volcando sobre una de las banquinas.

Tras el siniestro, los ocupantes del vehículo, en primera instancia, fueron asistidos por otros automovilistas que pasaban por el lugar y, luego, fueron trasladados al hospital Santa Rosa. Pese a los golpes sufridos por el vuelco, todos estarían fuera de peligro.

Si bien se tratarán de establecer las causas, el estado de la cinta asfáltica y la lluvia caída podrían haber provocado el accidente.