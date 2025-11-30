Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 2

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

En medio de una tenue lluvia, una combi que transitaba en la ruta provincial 2, tramo entre Villa del Rosario y Chajarí, despistó y terminó volcando.

30 de noviembre 2025 · 16:45hs
Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia.

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia.

En medio de una tenue lluvia, minutos antes de las 13 de este domingo, una combi que transitaba en la Ruta 2, tramo entre Villa del Rosario y Chajarí, despistó y terminó volcando sobre una de las banquinas.

Tras el siniestro, los ocupantes del vehículo, en primera instancia, fueron asistidos por otros automovilistas que pasaban por el lugar y, luego, fueron trasladados al hospital Santa Rosa. Pese a los golpes sufridos por el vuelco, todos estarían fuera de peligro.

El Gobierno de Entre Ríos destituyó por cesantía a tres policías condenados por vejar en 2015 al trabajador Jorge López, tras concluir el sumario administrativo.Se trata de Eloy Rafael Fernández, Gabriel José Antonio Arias y Francisco Celestino Borges.

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Si bien se tratarán de establecer las causas, el estado de la cinta asfáltica y la lluvia caída podrían haber provocado el accidente.

Ruta 2 Villa del Rosario Chajarí
Noticias relacionadas
Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

feliciano: murio un hombre y otro resulto herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

La embarcación, de denominación Tango, se prendió fuego en Villa Urquiza.

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

La Policía Federal arrestó en San José a un hombre buscado a nivel nacional por abuso sexual agravado. La víctima tuvo dos hijos con su progenitor

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Ver comentarios

Lo último

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

Newcom: ellas tendrán su día de acción en Unión Árabe

Newcom: ellas tendrán su día de acción en Unión Árabe

Ultimo Momento
El Turismo Nacional cerró en Mendoza

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

Newcom: ellas tendrán su día de acción en Unión Árabe

Newcom: ellas tendrán su día de acción en Unión Árabe

Con gol tempranero de Ayrton Costa, Boca derrota a Argentinos en La Bombonera

Con gol tempranero de Ayrton Costa, Boca derrota a Argentinos en La Bombonera

Eugenio Olivera dio un nuevo salto de categoría

Eugenio Olivera dio un nuevo salto de categoría

Policiales
Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Ovación
Con gol tempranero de Ayrton Costa, Boca derrota a Argentinos en La Bombonera

Con gol tempranero de Ayrton Costa, Boca derrota a Argentinos en La Bombonera

Final histórica de la Copa de Oro: Nordeste y Entre Ríos se enfrentarán en El Plumazo

Final histórica de la Copa de Oro: Nordeste y Entre Ríos se enfrentarán en El Plumazo

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

Eugenio Olivera dio un nuevo salto de categoría

Eugenio Olivera dio un nuevo salto de categoría

La provincia
Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

Ana DAngelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

Ana D'Angelo: una vida marcada por la militancia, el deporte y la memoria familiar

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Monotributo: la última barrera contra la exclusión

Dejanos tu comentario