Rumbo a Australia 2027: este miércoles se sortean los grupos del Mundial

Este miércoles se realizará en Sídney el sorteo del Mundial 2027, que definirá los grupos con Australia como anfitrión y los bombos ya establecidos.

1 de diciembre 2025 · 14:11hs
Rumbo a Australia 2027: este miércoles se sortean los grupos del Mundial.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Rumbo a Australia 2027: este miércoles se sortean los grupos del Mundial.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rugby 2027, que se disputará en Australia, será un evento histórico: por primera vez, todos los equipos clasificados estarán definidos antes de realizarse la ceremonia. El evento tendrá lugar este miércoles en Sídney, desde las 6, y podrá verse en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y ESPN.

La organización ya confirmó que Australia, en su rol de país anfitrión, integrará automáticamente el Grupo A y disputará el partido inaugural el viernes 1° de octubre de 2027. Debido a que los Wallabies se encuentran ubicados en el Bombo 2, el sorteo deberá asignar al azar cuál de los seleccionados del Bombo 1 será el cabeza de serie que acompañe a los locales en esa primera zona, algo que agrega un condimento especial al procedimiento.

LEER MÁS: Los Pumas perdieron ante Inglaterra en su último partido del año

Todo sobre el sorteo del Mundial 2027: este miércoles se definen los grupos

Los bombos se conformaron según el ranking mundial. En el Bombo 1 quedaron los seis mejores equipos del momento: Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y Argentina. El Bombo 2 está integrado por Australia, Escocia, Fiji, Italia, Georgia y Gales, mientras que en el Bombo 3 aparecen Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga. Finalmente, el Bombo 4 reúne a Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong China, Zimbabue y Canadá.

La ceremonia del sorteo permitirá conocer finalmente la composición de cada grupo y anticipará el posible recorrido de las selecciones rumbo a la etapa eliminatoria. Para Argentina, incluida entre los cabezas de serie, será una instancia clave para determinar el nivel de exigencia que tendrá su zona y cuáles podrían ser sus primeros desafíos en la próxima Copa del Mundo.

