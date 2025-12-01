Rumbo a Australia 2027: este miércoles se sortean los grupos del Mundial.

Este miércoles se realizará en Sídney el sorteo del Mundial 2027, que definirá los grupos con Australia como anfitrión y los bombos ya establecidos.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rugby 2027 , que se disputará en Australia, será un evento histórico: por primera vez, todos los equipos clasificados estarán definidos antes de realizarse la ceremonia. El evento tendrá lugar este miércoles en Sídney, desde las 6, y podrá verse en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y ESPN.

La organización ya confirmó que Australia, en su rol de país anfitrión, integrará automáticamente el Grupo A y disputará el partido inaugural el viernes 1° de octubre de 2027. Debido a que los Wallabies se encuentran ubicados en el Bombo 2, el sorteo deberá asignar al azar cuál de los seleccionados del Bombo 1 será el cabeza de serie que acompañe a los locales en esa primera zona, algo que agrega un condimento especial al procedimiento.

Los bombos se conformaron según el ranking mundial. En el Bombo 1 quedaron los seis mejores equipos del momento: Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y Argentina. El Bombo 2 está integrado por Australia, Escocia, Fiji, Italia, Georgia y Gales, mientras que en el Bombo 3 aparecen Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga. Finalmente, el Bombo 4 reúne a Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong China, Zimbabue y Canadá.

La ceremonia del sorteo permitirá conocer finalmente la composición de cada grupo y anticipará el posible recorrido de las selecciones rumbo a la etapa eliminatoria. Para Argentina, incluida entre los cabezas de serie, será una instancia clave para determinar el nivel de exigencia que tendrá su zona y cuáles podrían ser sus primeros desafíos en la próxima Copa del Mundo.