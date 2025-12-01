Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos.

Las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se reunirán este martes a las 13 en el Salón de los Pasos Perdidos para debatir el Proyecto de Ley de Prevención Integral del Acoso Escolar y Ciberacoso, impulsado por la diputada de JxER, Gabriela Lena.

La iniciativa, compuesta por 16 artículos, busca establecer un marco legal y operativo para prevenir, detectar, intervenir y acompañar situaciones de bullying y ciberacoso en todos los establecimientos educativos entrerrianos. Su principal innovación es el enfoque integral que promueve, fijando responsabilidades claras no solo para el Estado y las instituciones educativas, sino también para los estudiantes y sus familias.

Entre Ríos avanza hacia una ley integral contra el bullying

Bullying (3).jpeg

El proyecto define el acoso escolar, el ciberacoso y el concepto de corresponsabilidad familiar. Además, determina al Consejo General de Educación (CGE) como autoridad de aplicación, encargado de elaborar un protocolo de actuación unificado. Entre los puntos más relevantes, se incluyen obligaciones específicas para las instituciones educativas, deberes para las familias, un régimen de medidas y sanciones (contemplando multas para aquellas que no colaboren cuando sus hijos sean identificados como agresores), la creación de un Registro Provincial de carácter reservado administrado por el CGE y una coordinación institucional con ministerios, organismos de protección de derechos y municipios para asegurar un abordaje holístico. También incorpora una consideración especial para familias en situación de vulnerabilidad, que podrán reemplazar las multas por trabajo comunitario o la participación en programas de formación obligatoria.

Al fundamentar la propuesta, la diputada Lena destacó que la experiencia de otras provincias demuestra que la prevención "no puede depender exclusivamente de la acción institucional" y remarcó la importancia del involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa, especialmente de las familias, a las que definió como "el primer espacio de socialización y construcción de pautas de convivencia". Asimismo, subrayó que el acoso escolar no es un "fenómeno pasajero", sino una forma de violencia que requiere detección temprana e intervención institucional efectiva, acompañada por un acompañamiento activo de las familias.

Las deliberaciones de la comisión conjunta continuarán en las próximas semanas, con el objetivo de avanzar en una normativa que se alinea con la tendencia nacional hacia políticas públicas de abordaje integral.