Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el SMN emitió una alerta amarilla para el centro norte del territorio de Entre Ríos.

30 de noviembre 2025 · 22:55hs
Nuevamente hay alerta por tormentas en Entre Ríos.

Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Nuevamente hay alerta por tormentas en Entre Ríos.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el centro norte del territorio de Entre Ríos, por lluvias y tormentas para este lunes por la madrugada.

La alerta en Entre Ríos

De acuerdo a ellos, los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná, Victoria, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia, serán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes.

Joaquín Maiztegui marcó el único try para Entre Ríos en la final ante Nordeste.

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Final histórica de la Copa de Oro: Nordeste y Entre Ríos se enfrentarán en El Plumazo.

Final histórica de la Copa de Oro: Nordeste y Entre Ríos se enfrentarán en El Plumazo

Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Entre Ríos SMN Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
El entrerriano Lisandro Martínez regresó al Manchester United tras su lesión.

El entrerriano Lisandro Martínez regresó al Manchester United tras su lesión

entre rios: lluvias y tormentas durante toda la jornada

Entre Ríos: lluvias y tormentas durante toda la jornada

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio en Paraná.

Seven de la República 2025: Entre Ríos brilla en el inicio del torneo en Paraná

Se esperan tormentas fuertes para la noche de este sábado y el domingo en parte de Entre Ríos.

Alerta naranja para un sector de Entre Ríos por tormentas fuertes este domingo

Ver comentarios

Lo último

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Ultimo Momento
Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

Policiales
Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Feliciano: murió un hombre y otro resultó herido en un incendio de una casa

Ovación
Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Boca derrotó a Argentinos Juniors y se instaló en semifinales

Boca derrotó a Argentinos Juniors y se instaló en semifinales

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen están en la siguiente ronda

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

El Turismo Nacional cerró en Mendoza

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Liga Profesional tras 40 años

La provincia
Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos súper millonarios quedaron vacantes

Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

Villa Urquiza: festejos patronales y procesión náutica en honor a Inmaculada Concepción

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

El FICER celebró su gran año y anunció sus premios

Dejanos tu comentario