Una periodista perdió la vida al caer de un acantilado en Mar del Plata

Una periodista de 33 años murió en Mar del Plata tras caer 25 metros desde un acantilado mientras se tomaba una foto en Barranca de Los Lobos.

27 de noviembre 2025 · 12:35hs
Una periodista perdió la vida al caer de un acantilado en Mar del Plata.

Una periodista perdió la vida al caer de un acantilado en Mar del Plata.

Una mujer de 33 años falleció en la costa sur de Mar del Plata luego de caer desde unos 25 metros de altura mientras intentaba tomarse una fotografía. El hecho ocurrió en la zona de acantilados conocida como Barranca de Los Lobos.

La víctima fue identificada como Leticia Lembi, periodista oriunda de Tres Arroyos que se encontraba en la ciudad participando de una actividad organizada por la agencia de marketing para la que trabajaba como coordinadora. Al momento del accidente, estaba acompañada por su primo y otros amigos.

Murió una periodista al caer 25 metros en Barranca de Los Lobos

Tragedia (1).jpeg

El trágico episodio sucedió el miércoles, minutos antes de las 19, a la altura del kilómetro 535 de la ruta 11, frente a la Estancia La Moringa. Según las primeras informaciones, Lembi estaba sobre una plataforma de hormigón deteriorada, cercana a la escalera de acceso a la playa, cuando se precipitó hacia las rocas.

La caída fue fatal y la mujer murió en el acto. Inmediatamente, sus allegados pidieron auxilio, lo que movilizó a una dotación de bomberos de San Patricio y al equipo de Rescate y Riesgos Especiales, quienes debieron trabajar contrarreloj debido a la inminente subida de la marea. Personal del SAME confirmó el fallecimiento en el lugar.

El fiscal Carlos Russo, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, supervisó las tareas y avanzó en las primeras diligencias. La hipótesis principal es que se trató de un accidente.

Leticia Lembi había estudiado en el Colegio Holandés de Tres Arroyos y luego se graduó en la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En 2020 realizó trabajos ocasionales para el diario La Voz del Pueblo y actualmente se desempeñaba como coordinadora en la consultora digital Onlera, fundada por su primo Santiago Escudero, quien estaba con ella al momento de la caída.

Horas antes de la tragedia, Lembi había participado del Onlera Summit, un evento organizado por la consultora en Mar del Plata.

Mar del Plata Periodista Tragedia
