Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

El Gobierno de Entre Ríos resolvió la cesantía de tres policías que habían sido condenados penalmente por las vejaciones cometidas contra el trabajador uruguayense Jorge López, hechos ocurridos en 2015 en Concepción del Uruguay. La decisión quedó formalizada en el Decreto Nº 3025, firmado el 31 de octubre por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, tras la culminación del correspondiente sumario administrativo.

El decreto dispone la destitución por cesantía de los siguientes funcionarios: Eloy Rafael Fernández, Comisario Principal; Francisco Celestino Borges, ex Oficial Principal; y Gabriel José Antonio Arias, ex Oficial Ayudante. Además, ordena la inscripción de la sanción en los legajos personales de los tres destituidos.

Policías cesanteados Concepción del Uruguay

Las condenas penales

Los tres policías habían sido condenados el 27 de febrero de 2019 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay por haber participado en un operativo ilegal y violento contra Jorge López, quien había grabado con su celular un procedimiento policial. La acción derivó en allanamientos ilegales, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y lesiones graves.

-Francisco Celestino Borges, quien era el oficial de mayor rango en el operativo, fue sentenciado a 5 años y 6 meses de prisión efectiva y 11 años de inhabilitación, por allanamiento ilegal de morada, vejaciones, privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves y falsedad ideológica.

-Gabriel José Antonio Arias recibió 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación, por allanamiento ilegal, vejaciones, privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves y falsa denuncia.

-Eloy Rafael Fernández, Comisario Principal y máxima autoridad presente, fue condenado a 2 años de prisión condicional y 4 años de inhabilitación, por vejaciones cometidas mediante omisión, al ordenar que la víctima fuera higienizada con una hidrolavadora de agua fría en pleno invierno.

Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2015, cuando Jorge López filmó un procedimiento policial en un baldío vecino. Tras registrar la escena, fue atacado con balas de goma, golpes, patadas, amenazas y finalmente sometido a un trato degradante antes de ser encerrado y luego trasladado al hospital.

En abril de 2023, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dejó firmes las condenas, ratificando el fallo de la Cámara de Casación y cerrando la vía de apelación para los policías. La jueza Claudia Mizawak destacó en su voto la “abrumadora prueba documental, fílmica y testimonial” y calificó de “poco serio” el intento de los defensores de sostener un relato de actuación legítima ante la evidencia de la violencia ejercida y la falsedad de las denuncias policiales.

Con la resolución administrativa ahora firme, los tres policías quedan definitivamente fuera de la fuerza provincial.

El decreto que dispone la cesantía

El caso

Según se desprendió del juicio, el 25 de mayo de 2015, Jorge López se levantó temprano y fue a la casa de su hermano para ayudarlo en unos arreglos en la vivienda. Según recogió entonces el sitio El Miércoles Digital, que cubrió el debate, las tareas se vieron interrumpidas cuando escucharon gritos desde la calle: se encontraron con un procedimiento policial donde detenían a una menor de edad que se encontraba con un grupo de jóvenes en un baldío vecino. Les llamó la atención la forma en que la joven oponía resistencia e incluso golpeaba a los policías. Jorge decidió sacar su celular y empezar a grabar.

Lo que esa acción desencadenó cambiaría su vida para siempre. Nunca imaginó que desde ese momento recibiría balas de goma, patadas, golpes de puños, una ducha con agua fría en sus “partes íntimas” con una hidrolavadora, maltratos y amenazas verbales. Lo tiraron “reventado” en una celda hasta que se apiadaron y lo llevaron al hospital Justo José de Urquiza.

En el juicio también fueron condenados otros policías: Eduardo Sebastián Troncoso fue sentenciado a ocho meses de prisión en ejecución condicional; Leonardo Miguel Miño, dos años de prisión en ejecución condicional, más cuatro de inhabilitación especial; Juan José Asín, tres años y cuatro meses de prisión efectiva más seis años y ocho meses de inhabilitación especial; Roberto Andrés Ocampo, tres años y cuatro meses de prisión efectiva más seis años y ocho meses de inhabilitación especial; Leonardo José Povorosnik, tres años y cuatro meses de prisión efectiva más seis años y ocho meses de inhabilitación especial; el médico Jorge Valdez, dos años de prisión en ejecución condicional más cuatro años de inhabilitación absoluta. En tanto, Pablo Sebastián Benítez fue absuelto.