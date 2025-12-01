Uno Entre Rios | La Provincia | Sidecreer

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

La empresa Sidecreer lanzó su nueva tarjeta con un sistema renovado y una red de terminales de pagos y cobros propia. Rogelio Frigerio estuvo en el lanzamiento

1 de diciembre 2025 · 11:36hs
La empresa Sidecreer renovó su sistema, en coincidencia con los 25 años de su creación, y Entre Ríos será la primera provincia en contar con una red de terminales de pagos y cobros propia.

El gobernador Rogelio Frigerio recibió el primer ejemplar de la nueva tarjeta, con la cual se busca potenciar el consumo y comercio entrerriano entre los vendedores y usuarios.

El nuevo sistema

El presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, destacó que la constitución de una red propia consolida a Entre Ríos como la "primera provincia en tener una red de adquirencia a nivel país", lo cual permite operar sin depender de las grandes marcas. Este nuevo sistema, que pondrá a disposición casi 2.500 equipos en toda la provincia en alianza con la empresa PAX, tiene como objetivo proporcionar a los comerciantes mejores condiciones, promociones, ahorro de costos y una disminución en la prestación de servicios.

Buch agradeció en primer lugar al equipo de la empresa por asumir este desafío después de 25 años. También reconoció a Fair System, la empresa argentina que concretó el desarrollo del proyecto, y a PAX, una de las prestadoras de esta red más importantes a nivel mundial. Finalmente, expresó un profundo agradecimiento al gobernador Frigerio por su acompañamiento y presencia en las oficinas; y señaló que, al recibir su ejemplar, el mandatario se convirtió en el "primero en hacer una compra con la nueva Sidecreer después de 25 años".

Rogelio Frigerio: "Quería ser el primero en utilizar la tarjeta con este nuevo sistema"

Tras visitar uno de los comercios en la Peatonal de Paraná y hacer la primera compra, Frigerio destacó que "después de 25 años, la empresa Sidecreer renueva su tarjeta, el sistema, con incorporación de tecnología en todos los comercios, 2.500 en total. La verdad que es un buen momento para empezar el segundo cuarto de siglo de vida de la empresa".

Indicó que esta iniciativa "es un poco el corolario del mandato que les planteé de incorporar tecnología, de estar cerca de nuestros comerciantes, que no lo han pasado bien estos primeros dos años; sobre todo el sector de servicio, de comercio, así que todo lo que podamos hacer nosotros para mejorar esta situación, lo hacemos".

"Estoy muy contento por cómo se viene trabajando hasta ahora; y quería ser el primero en utilizar la tarjeta con este nuevo sistema", dijo el mandatario.

Por último, precisó que "es una tarjeta para los activos y los pasivos del sector público, queríamos modernizar el sistema, los posnet en cada uno de los comercios; y lo hicimos incorporando tecnología, que es lo que estamos intentando hacer en todos los órdenes de nuestra gestión".

