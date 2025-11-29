Uno Entre Rios | Policiales | Feliciano

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

La avioneta sufrió un desperfecto mecánico. El piloto de la avioneta fue trasladado al hospital General Francisco Ramírez de San José de Feliciano

29 de noviembre 2025 · 11:50hs
El viernes personal policial del puesto asignado en el hospital General Francisco Ramírez de San José de Feliciano informó que había ingresado un hombre que manifestaba que la avioneta que piloteaba sufrió un desperfecto mecánico, perdió su control y descendió abruptamente en el campo donde se encontraba realizando tareas de fumigación.

Según el comunicado enviado a UNO por la Jefatura Departamental de Feliciano: "La persona de 28 años expreso haber estado pilotando una avioneta en la cual se encontraba realizando trabajos de fumigación en una estancia del distrito Manantiales, cuando en un momento dado la aeronave marca PIPER, modelo pa-25-235, tipo2A10 sufre un desperfecto mecánico y desciende abruptamente, sin poder el piloto controlar la situación".

Está persona se encontraba al momento del siniestro con otras dos personas de la misma empresa que cumplían tareas de apoyo logístico en tierra, ambas mayores de edad y oriundos de Parana.

Tareas de investigación

La fiscalía local en turno ordenó las tareas a cargo del personal de Criminalística y el inicio de actuaciones judiciales para establecer las formas y circunstancias en que se produjera el accidente. Además, en el lugar trabajo personal de Comisaría N°1 San Víctor y personal de guardia en turno.

Estado de salud del piloto

El piloto presenta escoriaciones múltiples, quemaduras en ambos brazos, corte en el codo izquierdo, quemadura en músculo y pierna izquierda. Permanecerá internado en observación

