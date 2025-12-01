Bomberos Voluntarios de Villa Elisa usarán trajes de última generación

Con un esfuerzo enorme y gracias al apoyo de su comunidad, los Bomberos Voluntarios lograron adquirir 24 equipos estructurales completos para optimizar su labor

Detrás del gran trabajo que llevan adelante los Bomberos Voluntarios, hay también un gran esfuerzo: para salvar vidas, apagar incendios, asistir en tareas de rescate y demás acciones, constantemente se capacitan y dejan de lado por un tiempo sus familias, sus trabajos y quehaceres para contribuir al bien común. Pero además, cada cuartel invierte, a veces con muchísimo esfuerzo, en sofisticado equipamiento que contribuye a su labor y garantiza el bienestar de quienes integran cada dotación.

En este marco, los Bomberos Voluntarios de Villa Elisa –que este año cumplieron 45 años de servicio– alcanzaron un gran logro en estos tiempos difíciles: consiguieron reunir el dinero para adquirir equipos de última generación. Llegaron hace unos días a la comunidad, y con alegría lo compartieron en sus redes sociales: “El jueves 20 de noviembre ha sido un día histórico para los Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, ya que recibimos 24 equipos estructurales completos adquiridos por nuestra institución, por un valor de 97.203.408 pesos. Son una herramienta esencial que nos permite seguir cuidando a nuestra comunidad con mayor seguridad y profesionalismo ”, destacaron.

A su vez, agradecieron: “Cada uno de estos equipos representa el esfuerzo, la confianza y el cariño de nuestra ciudad. En ellos están presentes quienes colaboran en cada beneficio, quienes apoyan silenciosamente, quienes entienden nuestro trabajo y en nuestra vocación de servicio. La protección de los bomberos es fundamental, y estos equipos están compuestos de casco con protector facial, linterna, capucha, sacón, pantalón, botas y guantes. Cada equipo es ignífugo, con protección para altas temperaturas, livianos y ergonómicos. Se ha dado un paso enorme gracias a ustedes. Este logro también es de todos”. Y concluyeron: “Como institución, soñamos con crecer, mejorar y estar siempre listos para ayudar. Nada es fácil pero nunca imposible si todos trabajamos unidos con seguridad se logran los

grandes proyectos”.

Un gran logro de los Bomberos Voluntarios

UNO dialogó con Leandro Arribalzaga, vicepresidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, quien explicó: “Nosotros teníamos la intención de mejorar los trajes que teníamos, pero cada uno cuesta más de 4 millones de pesos y se nos hacía cuesta arriba. Cada año en febrero hacemos un festival importante, que se llama Festival Fuego, y nos propusimos renovar 10 trajes con lo que recaudáramos, pero nos fue muy bien, nos envalentonamos y decidimos comprar equipos para los 24 bomberos que tenemos”.

Muchos de los trajes que tenían en uso estaban próximos a su fecha de vencimiento, y poder suministrarle uno nuevo a cada bombero fue una gran satisfacción. Para conseguirlo, buscaron precios, y como había que comprarlos en el exterior se juntaron con sus pares santafesinos: “Justo la gente de la Federación de Santa Fe estaba haciendo una compra comunitaria y nos sumamos, porque el flete internacional es muy costoso. Así, entre todos, pudimos hacer la compra de un contenedor completo y resultó más conveniente”, destacó.

Trajes Bomberos Voluntarios Los trajes de los Bomberos Voluntarios de Villa Elisa son de última generación y brindan mayor protección.

El desafío de reunir el dinero

Pero aun con el dinero reunido, el proceso no fue sencillo. En marzo, la institución depositó los fondos en pesos en una cuenta bancaria, pero la normativa argentina impide convertirlos en euros o dólares hasta que el equipamiento llega al país y es nacionalizado. Ese retraso fue determinante: el euro se disparó entre marzo y noviembre, por lo que el costo final trepó a 97.203.408 pesos. “El tesorero miraba todos los días cómo subía el euro. Y seguíamos haciendo beneficios, porque sabíamos que el monto iba a aumentar. Teníamos que completarlo sí o sí”, recordó Arribalzaga, y mencionó que siguieron haciendo eventos para reunir lo que faltaba, y finalmente el contenedor con los equipos arribó a la aduana el 7 de noviembre, coronando un esfuerzo colectivo que parecía interminable.

Salto de calidad

Según mencionó, el salto de calidad es enorme. Los nuevos trajes están diseñados con materiales utilizados también en la indumentaria de pilotos de Fórmula 1 y soportan altas temperaturas propias de incendios estructurales en viviendas o edificios.

Además son más livianos, ergonómicos y flexibles, lo que facilita el movimiento y reduce la fatiga. Los cascos incluyen dos viseras –diurna y nocturna– que mejoran la visibilidad en entornos de humo y poca luz.

Los guantes proporcionan mayor sensibilidad al tacto, una diferencia clave en maniobras de rescate. Y cada equipo fue confeccionado a medida, tomando las mediciones particulares de cada bombero.

“Son trajes pensados para proteger la vida del bombero mientras trabaja. No es un detalle menor: hablamos de personas que entran donde nadie más puede entrar”, explicó Arribalzaga.

Entre los elementos incorporados, hay uno que emociona incluso a los propios directivos: la llamada “cuerda de la vida”: se trata de un dispositivo ubicado en la parte superior del saco que envuelve el torso del bombero y permite que un compañero pueda arrastrarlo rápidamente fuera de una zona de peligro si se desmaya o queda inconsciente. “Es un recurso que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Saber que un compañero puede sacarte en segundos brinda una tranquilidad enorme”, concluyó, visiblemente emocionado por este paso gigantesco que dieron.