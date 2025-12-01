Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Paraná

Paraná: en qué consiste la emergencia ambiental por riesgos en arroyos y barrancas

1 de diciembre 2025 · 09:18hs
El Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad un proyecto del Ejecutivo que declara la emergencia sanitaria, de estabilidad y socioambiental por la persistencia y trascendencia de las problemáticas vinculadas a la proximidad o localización a la vera en arroyos y barrancas de la ciudad.

Se establece una vigencia de 12 meses, prorrogables por igual período, y permite al Municipio agilizar procedimientos administrativos, reasignar recursos y priorizar intervenciones inmediatas con el objetivo de reducir riesgos, proteger a las personas, bienes públicos y privados, fortaleciendo la infraestructura esencial para el funcionamiento de la ciudad.

La iniciativa fue trabajada por el área técnica de la Secretaría de Planificación e Infraestructura y constituye una herramienta administrativa para garantizar el abordaje de situaciones como el desbarrancamiento que se dio en el barrio Mariano Moreno de Paraná, una problemática que lleva más de 40 años.

Causas

Los desbarrancamientos y los problemas estructurales en distintos puntos de bordes costeros y arroyos se dan por una combinación de factores naturales, infraestructura sanitaria vulnerable, presión urbana sobre las márgenes o taludes y variaciones climáticas que agravan la posibilidad de deslizamientos, erosión y daños estructurales, afectando tanto a familias que viven en áreas vulnerables como a barrios consolidados.

En qué consiste la declaración de emergencia ambiental

  • La iniciativa contempla la creación de un Comité Técnico de Emergencia, que estará integrado por especialistas en hidráulica, geotecnia, ambiente, infraestructura sanitaria, desarrollo social, defensa civil y comunicación.
  • El cuerpo técnico realizará relevamientos específicos, emitirá informes vinculantes, y definirá protocolos de actuación y evacuación en zonas identificadas como de riesgo socioambiental.
  • El Comité conformará propuestas para que el Departamento Ejecutivo Municipal elabore un plan preventivo de contingencia y evacuación, destinado a las familias que residen sobre las márgenes de arroyos y en sectores del borde costero, con el objetivo de garantizar su seguridad frente a episodios climáticos o eventos que afecten la estabilidad del terreno.
  • La propuesta se fundamenta en la normativa nacional y provincial que establece el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de actuar de forma preventiva cuando la seguridad, la integridad física y el bienestar de la población se ven comprometidos. La medida brindará al Municipio un marco excepcional de acción para atender una problemática compleja y multicausal que demanda respuestas rápidas, coordinadas y sostenidas.

Los relevamientos recientes muestran pérdidas en la red de agua potable, filtraciones en barrancas, descargas cloacales irregulares y condiciones de saneamiento deficitarias, que generan afectaciones en el ambiente, comprometen la estabilidad del terreno y elevan el riesgo para la población. Tras varios años de sequía, el retorno a niveles habituales de lluvias expuso nuevamente la fragilidad del sistema hídrico y sanitario, lo que obliga a intervenir de manera urgente para prevenir daños mayores.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Paraná reafirma su compromiso con la gestión responsable del territorio, la protección de las familias y la preservación de los recursos ambientales que conforman la identidad natural de la ciudad.

