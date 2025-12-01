Horóscopo del lunes 1 de diciembre de 2025

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 1 de diciembre de 2025. Lo que deparan los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arrancás diciembre con energía y claridad mental. Una conversación pendiente podría resolverse a tu favor. Excelente día para tomar la iniciativa.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El foco estará en tus finanzas. Pequeñas decisiones pueden darte grandes resultados. En lo afectivo, necesitás paciencia y estabilidad emocional.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu creatividad estará a pleno. Buen día para entrevistas, trámites y reuniones. En el amor, sentirás mayor conexión y apoyo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Comenzás la semana con emociones a flor de piel. Evitá exigirte de más. Una buena noticia relacionada con trabajo o estudios podría sorprenderte.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu liderazgo se destaca. Tendrás claridad para resolver asuntos pendientes. En el plano sentimental, llega un diálogo profundo que suma.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El mes inicia con orden interno y disciplina. Excelente para organizar, planificar y tomar decisiones prácticas. Escuchá las señales del cuerpo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu intuición estará muy activa. Una oportunidad creativa o laboral podría entusiasmarte. En el amor, surge un acercamiento inesperado.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Un lunes intenso pero positivo. Estarás listo para cerrar ciclos y avanzar

hacia nuevos objetivos. Conversaciones profundas que alivian.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La energía del día te favorece. Fluidez y entusiasmo en lo laboral. En lo personal, tu magnetismo natural se potencia.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La responsabilidad será protagonista, pero evitá cargar con todo. Te reconocen un logro reciente. Buen momento para reorganizar tus finanzas.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Día dinámico, lleno de ideas y movimiento. Posible propuesta inesperada. En el plano afectivo, necesitás libertad y espontaneidad.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad en aumento, pero también intuición certera. Resolución de un tema familiar o emocional. Día ideal para conectar con vos mismo.