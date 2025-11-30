Uno Entre Rios | Ovación | Entre Ríos

Entre Ríos no pudo con Nordeste y se quedó otra vez con las ganas en el Seven de la República

Lamentablemente otra vez Entre Ríos se quedó en la puerta de quedarse con el título al perder la final de la Copa de Oro ante Nordeste por 7 a 5.

30 de noviembre 2025 · 21:29hs
En una jornada cargada de emociones, el Seven de la República llegó a su fin en Paraná. Y lamentablemente otra vez el seleccionado de Entre Ríos se quedó en la puerta de quedarse con el título al perder la final de la Copa de Oro ante Nordeste por 7 a 5 en la cancha principal de El Plumazo.

El combinado de la Unión Entrerriana de Rugby realizó un gran torneo y llegó al cotejo decisivo tras vencer a Córdoba por 7-5 en La Tortuguita. En tanto, Nordeste dio la gran sorpresa al eliminar a Buenos Aires, uno de los principales favoritos con un ajustado 15-14.

Entre Ríos no lo supo aguantar

Esta fue la tercera ocasión que Entre Ríos llegó a una final y estuvo muy cerca de quedarse con la gloria. En un campo de juego pesado luego de la lluvia de la mañana, el local arrancó arriba con el try de Joaquín Maiztegui, pero no pudo lograr la conversión.

Así se fue el primer tiempo, con un 5-0 para la UER.

En el complemento, algunos errores de los dirigidos por José Raiteri le dieron la pelota a Nordeste, que controló el juego y llegó al try cerca de la "banderita" del touch. La conversión parecía difícil, pero su pateador no falló y por eso se puso 7-5 arriba en el marcador.

No había tiempo para más, la URNE terminó el juego con un line out a su favor y cerró el partido para terminar festejando nuevamente en el Seven de la República después de mucho tiempo (el último fue en 1992).

Luego del fina, el jugador de Entre Ríos Tomás Cornejo analizó el desarrollo de la cotejo final: "Cuesta mucho aceptar la derrota, duele, hace mucho que venimos buscando esto. Pero estamos siempre ahí, seguir aprendiendo de los errores. Nos caracterizamos por eso, hace mucho que estamos en un proceso exitoso al cual le falta coronar con un título. Se ve que algo falta todavía, hay que seguir trabajando".

Buenos Aires, otra vez entre las chicas

La final de la Copa de Oro en la rama femenina quedó nuevamente para el seleccionado de Buenos Aires, que en la final derrotó claramente a Tucumán por 24 a 0. Esta fue la quinta vez de manera consecutiva que el combinado de la URBA se queda con la gloria.

Por su parte, el seleccionado femenino mayor de la UER venció 7 a 5 a Austral y se quedó con el quinto puesto de la Zona Campeonato.

Dejanos tu comentario