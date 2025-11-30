Boca derrotó a Argentinos Juniors y se instaló en semifinales

Con gol de Ayrton Costa en la primera etapa, Boca le ganó 1 a 0 a Argentinos en La Bombonera y está entre los mejores cuatro. Espera por Racing o Tigre.

Boca Juniors derrotó 1 a 0 a Argentinos Juniors en La Bombonera con gol de Ayrton Costa en la primera etapa y se clasificó a la semifinales del Torneo Clausura. Espera rival: Racing o Tigre que se enfrentarán este lunes a partir de las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

Boca Juniors y Argentinos Juniors ofrecieron un primer tiempo de enorme intensidad en La Bombonera, donde el local golpeó de entrada y luego tuvo que resistir ante un rival que respondió con ambición y buen juego. El partido arrancó puntual, con un estadio encendido y ambas formaciones concentradas desde el primer segundo.

Argentinos fue quien sorprendió apenas se movió la pelota. A los 60 segundos, una acción suelta dentro del área dejó a Nicolás Oroz con el arco de frente: sacó un derechazo rápido y Agustín Marchesín reaccionó con reflejos notables para evitar el impacto inicial del Bicho. Esa jugada encendió el partido y generó una réplica inmediata.

Boca contestó con contundencia. A los 4 minutos, Merentiel probó de volea tras un centro perfecto de Leandro Paredes, Gonzalo Siri dio un rebote corto y Ayrton Costa, atento, llegó antes que todos para empujar la pelota y abrir el marcador. El 1-0 le dio al equipo de Claudio Úbeda la tranquilidad necesaria para manejar los primeros tramos del juego.

Boca argentinos 1 Boca derrota a Argentinos con gol de Ayrton Costa.

Con la ventaja, Boca buscó acelerar cada vez que recuperaba. Zeballos empezó a encontrar espacios por derecha y, a los 17 minutos, armó un contragolpe a pura velocidad. Descargó para Carlos Palacios, que enganchó y sacó un remate potente que explotó en el travesaño, en lo que pudo ser un golazo para ampliar la diferencia.

Argentinos respondió con carácter. Federico Fattori probó desde afuera a los 32 minutos, apenas desviado, en una jugada que marcó un tramo del encuentro donde el visitante manejó el ritmo y la pelota sin sufrir demasiado atrás. Boca, en ese momento, apostaba a lastimar de contra, mientras el equipo de Nicolás Diez hacía circular el balón con paciencia en campo rival.

La polémica llegó un minuto más tarde, cuando Leandro Paredes bajó a Oroz y recibió la amarilla. A partir de ahí el partido entró en un tramo más friccionado. Argentinos tuvo la más clara del empate a los 35: López Muñoz metió un centro venenoso que cruzó toda el área, y Diego Porcel llegó por el segundo palo pero terminó chocando contra el poste sin poder empujarla. A esa altura, el arco de Boca era defendido con uñas y dientes.

El cierre del primer tiempo también dejó emociones fuertes. Siri volvió a ser determinante a los 39 con una tapada clave frente a Milton Giménez, que se acomodaba para cabecear y estirar la ventaja. Boca tuvo otra chance clarísima en el minuto 48, cuando hilvanó un contragolpe perfecto, pero una mala decisión en el último pase dejó con vida al Bicho.

Segundo tiempo

El complemento en La Bombonera comenzó sin variantes, pero con un cambio claro en la dinámica: Argentinos salió decidido a asumir el protagonismo y Boca se vio obligado a retroceder unos metros para sostener la ventaja mínima conseguida en el arranque del partido.

A los 10 minutos, el Bicho ya tenía el control total de la posesión. Circulaba con paciencia, no abusaba del envío largo y buscaba abrir grietas en una defensa xeneize cada vez más replegada.

El partido entró entonces en un tramo de ida y vuelta corto pero intenso. Boca perdió a Carlos Palacios por lesión a los 26 minutos —reemplazado por Kevin Zenón— y un minuto más tarde Milton Delgado vio la amarilla por un manotazo a Lescano. El mediocampo local nunca logró acomodarse y Argentinos aprovechó cada desconexión.

A los 32 minutos, Lescano sacó un potente remate desde afuera y Agustín Marchesín respondió con una atajada formidable, volando sobre su palo para mantener la ventaja. En el córner siguiente volvió a lucirse, capturando un balón complicado en plena área chica. Boca sobrevivía gracias a su arquero.

El sufrimiento se incrementó a los 34, cuando Tomás Molina ganó de arriba y metió un cabezazo cruzado que se fue apenas desviado del palo izquierdo. La Bombonera entera contuvo el aliento. Dos minutos después, Úbeda realizó sus últimas variantes: Braian Aguirre reemplazó a Zeballos y Rodrigo Battaglia ingresó por Milton Delgado para reforzar el control interno ante las embestidas de los dirigidos por Diez.

Argentinos continuó insistiendo y a los 42 minutos tuvo otra situación clarísima: Porcel llegó para definir de frente al arco, pero Marchesín volvió a agrandarse con una atajada tremenda que salvó una vez más a Boca. Fue la intervención que terminó de consolidar al arquero como figura del partido.

El tramo final incluyó el último cambio visitante —Manuel Brondo por López Muñoz— y la decisión del árbitro de añadir seis minutos. En ese lapso, Boca intentó enfriar el juego y Argentinos agotó sus recursos para buscar la igualdad, pero ya no encontró claridad ni profundidad. Encima, Marchesín estuvo en su jornada más lucida.

Con el pitazo final de Echenique, Boca celebró una victoria trabajada, sostenida por el gol tempranero de Ayrton Costa y, especialmente, por la enorme actuación de Marchesín. El Xeneize avanzó de ronda y ahora queda a la espera de su rival en la semifinal: saldrá del cruce entre Racing y Tigre.

Formación de Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Argentinos Juniors

Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Hora y TV: 18.30 (ESPN y TNT).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: La Bombonera