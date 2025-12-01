Luciano Vicentín transita uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la carrera de cualquier deportista: un freno obligado, una lesión que reacomoda prioridades y, al mismo tiempo, la certeza de que cada dificultad puede transformarse en impulso. El paranaense de 25 años, hoy jugador del Tokyo Great Bears, vive en Japón su primera temporada en una liga que lo desafía en todos los sentidos.

Pero estas semanas lo encuentran afuera de las canchas, concentrado en recuperar un tobillo que le dio un susto grande, justo en pleno proceso de adaptación a un país y a una cultura completamente nuevas. Hace poco más de dos semanas, Vicentín sufrió un fuerte esguince con ruptura de uno de los ligamentos externos del tobillo y lesiones menores en los otros. No necesitó cirugía, pero sí un tratamiento riguroso. “Me enyesaron una semana y desde ahí empecé la recuperación. La parte médica del club es increíble, así que trabajando todos los días va bastante rápido. Espero en dos o tres semanas poder volver a las canchas”, contó a UNO . Ese es su único foco ahora: avanzar sin saltearse pasos. “No debo apurarme y respetar los tiempos. Venimos trabajando muy bien, pero es clave seguir el plan desde el día uno”, remarcó.

Luciano Vicentín, entre la lesión y el desafío japonés

Ese freno lo encuentra justo en el medio de su aventura japonesa, un desafío que él mismo eligió para salir de su zona de confort. Tras un recorrido que incluyó Argentino Juniors, Estudiantes, Paracao, River Plate, Polonia, Alemania y Turquía antes de regresar brevemente a Polonia, Vicentín tomó la decisión de firmar con Tokyo Great Bears para la temporada 2025/2026. Y el cambio le pegó de lleno. “Me estoy adaptando bastante rápido, pero es algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado. Cómo piensan, cómo actúan... es increíble. Espero poder aprender mucho de eso”, dijo.

La vida cotidiana fue un capítulo aparte. La comida le presentó la primera gran barrera. “Soy muy de la comida argentina, o en su defecto italiana o española. Por ahora es lo que más me costó, pero de a poco le vamos agarrando la mano, probando cosas distintas”, admitió entre risas. Igual de fuerte fue la sensación de estar en un contexto radicalmente diferente al europeo o americano. “Quería desafiarme en un lugar así. Me está cambiando como persona. Sus creencias, su manera de llevar la vida… Trataré de quedarme con esas cosas positivas”, agregó.

Esa búsqueda personal fue parte del motivo que lo llevó a Japón: tener un rol más protagónico y aprender a mezclar su potencia física con la velocidad y dinámica que caracteriza a esta liga. “Necesitaba venir a un lugar donde los extranjeros tienen mucha importancia y hacerme cargo del protagonismo. Acá estoy aprendiendo a combinar mi fuerza con el ritmo rápido del juego”, explicó.

En lo deportivo, su lesión coincidió con un momento especial: el cierre del ciclo de Marcelo Méndez en la Selección Argentina y la llegada de Horacio Dileo como nuevo entrenador. Vicentín vivió todo el proceso anterior desde adentro y lo considera determinante. “La etapa de Marcelo fue increíble. Formar parte de ese grupo desde el inicio fue un antes y un después en nuestras carreras”, reconoció. Por eso, la noticia del nuevo ciclo lo encontró atento y expectante. “A Horacio lo conozco porque siempre estuvo cerca del cuerpo técnico. No sabía nada de la decisión, pero cuando lo supe me puse contento de que sea él y poder seguir con la misma línea de trabajo”, afirmó.

Ese vínculo previo no es menor. Vicentín ya vivió entrenamientos dirigidos por Dileo y valora especialmente su forma de manejarse. “Es un gran entrenador. Este año llevó adelante varios entrenamientos y es parecido a Marcelo en lo metodológico, pero le pone su parte personal. Es cercano al jugador y se preocupa por cómo uno se siente más allá de lo deportivo”, destacó. Para él, mantener esa esencia será clave en la transición. “Seguir con los mismos valores y fundamentos nos va a ayudar a crecer. Vamos a trabajar para obtener los mejores resultados posibles”, señaló.

Mientras tanto, su norte está claro: volver sano y fuerte. El dolor inicial ya quedó atrás y la recuperación avanza mejor de lo esperado, pero Vicentín sabe que su verdadera meta va más allá de un regreso puntual. Japón representa una plataforma para consolidarse, ganar consistencia y alimentar el sueño de transformarse en una pieza clave en la Selección. “Creo que venir a Japón me está ayudando a crecer mucho. Desde cómo me entreno hasta el estilo de juego. Necesitaba este tipo de protagonismo”, aseguró.

El atacante nacido en la cantera de Argentino Juniors dejó en claro que está frente a una oportunidad única. Una lesión puede ser un freno, pero también una pausa reveladora: el momento justo para observar todo lo que ya cambió y lo que está por llegar.