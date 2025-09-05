Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 5 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

5 de septiembre 2025 · 07:13hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sea optimista, hoy puede encontrar a su amor. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La persona amada está irascible, hable con ella. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Evite los enfrentamientos en el trabajo. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Mantenga una actitud positiva y de diálogo frente a su pareja. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Ser jefe es difícil, utilice el diálogo. Gozará de una salud excelente.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. No deje que la ambición ciegue la realidad. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Canalice su fuerza de voluntad para dejar un mal hábito.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Hágale un préstamo a ese amigo que se lo ha solicitado. Está desanimado con el trabajo, sea más positivo. Problemas con sus articulaciones.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Su economía puede verse afectada por un importante gasto. En el trabajo empieza a triunfar. Mantenga una alimentación controlada.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Recoge los frutos económicos de lo cosechado en el pasado. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Cuide más sus bronquios y pulmones.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Día de placer compartido con su pareja. Momento ideal para ir liquidando sus deudas. Su buen hacer le lleva a dar cursos en su trabajo. Las cenas no deben ser copiosas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Complicidad con un familiar, mejorarán las relaciones. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Aprenda a transmitir sus ideas profesionales. Sea consciente de hasta dónde llegan sus energías.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Agitada vida social con sus amigos. Buenas noticias económicas. Demuestre lo que vale a sus superiores. No retrase más su visita al dentista.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Los problemas de otros repercuten en su economía. En el trabajo, debe actuar con muchísimo tacto. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Ratos de ocio y calma, incluso en soledad. Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas. Piense un poco en cómo promocionarse profesionalmente. Puede que esté incubando un virus.

