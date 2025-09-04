Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este jueves 4 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

4 de septiembre 2025 · 06:56hs
El horóscopo para este jueves 4 de septiembre de 2025

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sentimentalmente, déjese llevar por la intuición. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Para iniciarse en el deporte, vaya muy despacio.

el horoscopo para este miercoles 3 de septiembre de 2025

El horóscopo para este miércoles 3 de septiembre de 2025

el horoscopo para este martes 2 de septiembre de 2025

El horóscopo para este martes 2 de septiembre de 2025

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Problemas amorosos causados por un familiar indiscreto. Cuidado con los gastos excesivos. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Procure caminar siempre que pueda.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Llega la serenidad a su complicada relación. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Relájese, no sea tan competitivo en el trabajo. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sus palabras podrían ser malinterpretadas por su pareja. Mal momento para obtener beneficios. Día de gran actividad laboral. En su dieta diaria, tenga en cuenta las vitaminas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Cupido atacará por donde menos se lo espera. Sus ingresos bajarán hoy. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. Rebaje la tensión de la región cervical.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Jornada conflictiva con su pareja. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Sus superiores están contentos con su trabajo. Buen momento para mantenerse constante en su régimen.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Su buena salud dependerá de su humor.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Lo pasará de maravilla con sus amigos. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. No se deje llevar por esos celos laborales. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

LEER MÁS: El horóscopo para este miércoles 3 de septiembre de 2025

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Permanezca más atento con las personas que le quieren. Se presentan gastos relacionados con la casa. Sea meticuloso con su trabajo y cuide los detalles. Volverá a recuperar su equilibrio y su entusiasmo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Le conviene dar un giro radical a su vida profesional. ¡Cuidado! gastará mucha energía.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hay alguien que quiere reírse de sus sentimientos. Busque la fórmula de aumentar su economía. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Hoy es un buen día, la revisión ha resultado inmejorable.

Horóscopo Signo septiembre
Noticias relacionadas
el horoscopo para este lunes 1° de septiembre de 2025

El horóscopo para este lunes 1° de septiembre de 2025

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 31 de agosto de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíacocAstrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 31 de agosto de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco

Horóscopo del domingo 31 de agosto de 2025

Horóscopo

Horóscopo del sábado 30 de agosto de 2025

el horoscopo para este viernes 29 de agosto de 2025

El horóscopo para este viernes 29 de agosto de 2025

Ver comentarios

Lo último

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Ultimo Momento
Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Piano Bar trae a Paraná un homenaje íntimo a Charly García

Piano Bar trae a Paraná un homenaje íntimo a Charly García

Policiales
Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Ovación
Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

La provincia
Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

Dejanos tu comentario