El horóscopo para este viernes 3 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este jueves 2 de octubre de 2025

Se encontrará más atractivo y con ganas de seducir. Con sus ahorros logrará llegar a fin de mes más relajado. Esfuércese para que en el trabajo reine el compañerismo. Su aparato circulatorio necesita más cuidados.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Podría disfrutar de un apasionado romance. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Procure mantenerse en un peso adecuado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Posiblemente se reconciliará con su pareja. Tras el derroche realizado, revise sus cuentas. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Sus piernas pueden verse resentidas debido al ajetreo diario.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Notará cierta tensión en amigos y familiares. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita. Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tiene necesidad de más mimos de su pareja, insinúeselo. Procure controlar los gastos, tiende a derrochar. Estará deseando que cierto trabajo se acabe. Escuche las voces de alarma del cuerpo y dele un descanso.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables. Comienza bien el día, económicamente hablando. Tomará una decisión de vital importancia en su carrera profesional. Una actividad deportiva o intelectual le aliviará las tensiones.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En el amor, no atraviesa su mejor momento. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero. Todos los trabajos que comience los terminará con éxito. Caminar a diario mejorará su salud y su ánimo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Le conviene expresar sus emociones. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. El panorama profesional es francamente esperanzador. Debe cuidar más que nunca su boca.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No confunda una buena amistad con algo diferente. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Procure no crearse conflictos en su trabajo. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Elija bien entre las ofertas laborales que le hagan. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Atención a lo que sus seres queridos le puedan pedir. Disfrute de su dinero, atraviesa un buen momento. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Conocerá a una persona que le resultará interesante. El aumento de sueldo le permitirá pedir un préstamo. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Una escapadita a la playa le recargará las pilas.