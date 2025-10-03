Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 3 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

3 de octubre 2025 · 07:07hs
El horóscopo para este viernes 3 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

el horoscopo para este jueves 2 de octubre de 2025

El horóscopo para este jueves 2 de octubre de 2025

el horoscopo para este miercoles 1° de octubre de 2025

El horóscopo para este miércoles 1° de octubre de 2025

Se encontrará más atractivo y con ganas de seducir. Con sus ahorros logrará llegar a fin de mes más relajado. Esfuércese para que en el trabajo reine el compañerismo. Su aparato circulatorio necesita más cuidados.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Podría disfrutar de un apasionado romance. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Procure mantenerse en un peso adecuado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Posiblemente se reconciliará con su pareja. Tras el derroche realizado, revise sus cuentas. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Sus piernas pueden verse resentidas debido al ajetreo diario.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Notará cierta tensión en amigos y familiares. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita. Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tiene necesidad de más mimos de su pareja, insinúeselo. Procure controlar los gastos, tiende a derrochar. Estará deseando que cierto trabajo se acabe. Escuche las voces de alarma del cuerpo y dele un descanso.

LEER MÁS: El horóscopo para este jueves 2 de octubre de 2025

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables. Comienza bien el día, económicamente hablando. Tomará una decisión de vital importancia en su carrera profesional. Una actividad deportiva o intelectual le aliviará las tensiones.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En el amor, no atraviesa su mejor momento. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero. Todos los trabajos que comience los terminará con éxito. Caminar a diario mejorará su salud y su ánimo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Le conviene expresar sus emociones. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. El panorama profesional es francamente esperanzador. Debe cuidar más que nunca su boca.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No confunda una buena amistad con algo diferente. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Procure no crearse conflictos en su trabajo. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Elija bien entre las ofertas laborales que le hagan. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Atención a lo que sus seres queridos le puedan pedir. Disfrute de su dinero, atraviesa un buen momento. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Conocerá a una persona que le resultará interesante. El aumento de sueldo le permitirá pedir un préstamo. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Una escapadita a la playa le recargará las pilas.

Horóscopo Signo octubre
Noticias relacionadas
el horoscopo para este martes 30 de septiembre de 2025

El horóscopo para este martes 30 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este lunes 29 de septiembre de 2025

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al domingo 28 de septiembre de 2025. Signo por signo, lo que depara el zodíaco.

Horóscopo del domingo 28 de septiembre de 2025

el horoscopo para este sabado 27 de septiembre de 2025

El horóscopo para este sábado 27 de septiembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

El horóscopo para este viernes 3 de octubre de 2025

El horóscopo para este viernes 3 de octubre de 2025

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Ultimo Momento
Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

El horóscopo para este viernes 3 de octubre de 2025

El horóscopo para este viernes 3 de octubre de 2025

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Santiago del Estero: un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central

Santiago del Estero: un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal: Necesitamos tolerancia cero

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal: "Necesitamos tolerancia cero"

Policiales
Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Ovación
Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Entre Ríos brilla en Mar del Plata con 28 medallas

Entre Ríos brilla en Mar del Plata con 28 medallas

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

La provincia
Entre Ríos recibe tablets para reforzar la alfabetización en tercer grado

Entre Ríos recibe tablets para reforzar la alfabetización en tercer grado

El río Uruguay comienza su paulatino descenso

El río Uruguay comienza su paulatino descenso

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

Dejanos tu comentario