El horóscopo para este jueves 2 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este martes 30 de septiembre de 2025

El horóscopo para este miércoles 1° de octubre de 2025

Conseguirá lo que se proponga entre sus amigos. Jornada de gastos incontrolados. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Cuide su hígado alimentándose bien.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Ha tomado la decisión correcta con esa relación. Ocasión propicia para ganar dinero. Trabajará de modo más gratificante y responsable. Se encuentra bien y con un humor contagioso.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El amor le ayuda a encontrar la paz interior. Buen momento económico. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Lleno de energía y vitalidad, continúe así.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los roces con su pareja se apaciguarán. Reclame el dinero que le deben desde hace tiempo. Coopere con sus compañeros de trabajo. Su dentadura le ocasionará pequeños problemas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Llamará a un antiguo amor. No arriesgue en inversiones dudosas. Sus méritos se traducen en una mejora laboral. Preste más atención a su circulación sanguínea.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Encuentro con personas que hace mucho tiempo que no ve. Económicamente, está bien ser sensato, pero sin pasarse. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo. Agobiado y nervioso, dedique el tiempo libre a leer.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Si es soltero, preferirá la compañía de sus amigos. Se están revalorizando sus inversiones. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Molestias en las piernas, nada importante.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su pareja y sus amigos alabarán sus buenas cualidades. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Si está algo nervioso haga un poco de deporte.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

En esta jornada aparecerá alguien que le hará vibrar. Excelentes resultados económicos. Cerrará negociaciones con éxito. La Luna le ayudará a ver la vida de una forma más serena.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Ocasión poco propicia para encuentros amorosos. Posee gran capacidad para aumentar sus ingresos. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Su cuerpo alcanzará un equilibrio sorprendente.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Ambos, su pareja y usted, necesitan estar juntos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. Grandes cambios en el terreno profesional. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su pareja y usted sentirán la necesidad de un cambio. Escuche los consejos de los demás en cuanto a sus ahorros. Por fin consigue ese turno que tanto deseaba. Los dolores de espalda se evitan sentándose correctamente.