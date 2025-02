El horóscopo para este viernes 28 de febrero de 2025

ARIES

Los miedos que te estaban bloqueando desaparecen y vuelve el Aries seguro de sí mismo y carismático que todos conocemos... La imaginación será tu mejor aliada y sorprenderás a todos con tus propuestas innovadoras y originales.

TAURO

Vive el presente con calma. Puedes sentir que hay envidias a tu alrededor, pero tus ganas de conseguir tus sueños no las va a poder frenar nadie. Así que tú ve a lo tuyo y lleva un cuarzo blanco para protegerte.

GÉMINIS

Las relaciones familiares están algo revueltas. Ten cautela porque te resultará difícil dar con las palabras exactas para no herir susceptibilidades. No permitas que el pesimismo se convierta en una losa y sonríe siempre.

CÁNCER

Tu intuición es extraordinaria y no se te escapará nada de lo que ocurra a tu alrededor. Vas a salir de tu caparazón para dar lo mejor de ti, dejando atrás los prejuicios que te condicionan. Te entusiasmará emprender algo nuevo.

LEO

La actitud de alguien cercano puede desconcertarte y sentirás que la traición te acecha. Sé muy cauto y no compartas tus planes. Estás decidido a plantarle cara a la vida y te has fijado unos propósitos claros que no vas a abandonar por nada del mundo.

VIRGO

Por muchas zancadillas que quieran ponerte, no podrán contigo. Algo dentro de ti te dice que todo va a salir bien, y no te equivocas. Tu lema será querer es poder, y vas a apostar fuerte por tus sueños más rompedores.

LIBRA

Puede que algún asunto te esté perturbando y surjan dificultades a la hora de llevar a cabo tus planes. Sal de la indecisión y pon las cosas en claro para poner límite a los pensamientos negativos y recuperar la confianza en ti mismo.

ESCORPIO

La vida te sonríe, y puedes vivir un fin de semana apasionado. Tus ideas, que en su momento fueron tachadas de irrealizables, ahora serán aceptadas. Llegan nuevas y valiosas amistades.

SAGITARIO

Se pondrá todo a tu favor para que puedas asumir tus responsabilidades y cumplir tus promesas. La diplomacia no es lo tuyo; tú necesitas ser auténtico y sincero, y si alguien no te interesa no le vas a dar falsas esperanzas.

CAPRICORNIO

Los asuntos pendientes comienzan a activarse y será tu intuición la que te marque los pasos a seguir. Estás tan activo y dinámico que será difícil que no consigas lo que deseas. Presta atención a los detalles para no desperdiciar oportunidades.

ACUARIO

Atento a tus intuiciones porque pueden anunciarte sorpresas muy agradables que pronto descubrirás... Puede que alguien haya sido desleal contigo y tú, que eres muy sincero y sin dobleces, te has sentido dolido, pero la vida pondrá a cada uno en su sitio.

PISCIS

Felicidades. Vas a desbordar sensualidad y entusiasmo. La Luna Nueva, que tiene lugar en tu signo el viernes, te ayuda a dejar atrás situaciones que estabas arrastrando de forma casi inconsciente.