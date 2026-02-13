El horóscopo para este viernes 13 de febrero de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Para que sus deseos amorosos se cumplan, sea paciente. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho. Aparece un inversor para el nuevo proyecto de su empresa. Temple sus nervios y relájese.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Peligro de ruptura con su pareja. Muy acertado en sus inversiones, pero no siga arriesgando. Sus compañeros no deben ser sus enemigos. Dedíquese más tiempo, lo necesita.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Posibilidad de vivir un amor muy excitante. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Hable de sus problemas con un profesional.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. No se preocupe tanto por el dinero y disfrútelo. Le van a proponer una nueva actividad laboral. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Afronte los problemas familiares y no renuncie a ser feliz. Un familiar o amigo le ayuda a cancelar deudas. Acepte esa ventajosa oferta de empleo. Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Hay cierto desgaste en su relación de pareja. Por fin encuentra la seguridad económica que tanto desea. Un equívoco en su trabajo le permitirá aclarar cosas. Salud magnífica, salga a divertirse.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Si su relación languidece, aproveche la energía de Marte. Momento de lento, pero seguro, crecimiento económico. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. El fin de semana en la playa le reconfortará.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sentirá la necesidad de comprometerse más con su pareja. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Su mentalidad le permitirá logros profesionales. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Vivirá maravillosos momentos románticos. No es un buen día para hacer inversiones arriesgadas. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Le conviene descansar algo más.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En el plano social, va a conocer gente nueva. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. Está lleno de energía, disfrútela.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Las cuestiones del corazón se van resolviendo, sea receptivo. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Sea prudente, evite los enfrentamientos con sus superiores. Necesita cuidarse un poco más.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No se empeñe en enamorarse, se trata de algo pasajero. En lo económico, la suerte estará de su parte. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Aunque tenga una salud de hierro, no olvide sus revisiones.