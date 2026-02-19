Uno Entre Rios | La Provincia | Murió

Murió el médico Hugo Mario Moyano condenado por delitos de lesa humanidad

El médico Hugo Mario Moyano, torturador condenado por crímenes de la última dictadura cívico-militar en Entre Ríos, murió en Paraná, a los 77 años.

19 de febrero 2026 · 20:36hs
Hugo Mario Moyano

UNO/Archivo/

Hugo Mario Moyano, al momento de ser detenido allá por 2009.

La condena de Hugo Mario Moyano

Moyano era médico del Servicio Penitenciario y de la Fuerza Aérea durante la dictadura; fue alcanzado por la ley de obediencia debida, pero quedó detenido el 4 de junio de 2009, tras la anulación y fue condenado a 10 años de prisión como coautor de la aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales contra cuatro víctimas e imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de tres víctimas.

Fue en el marco de la denominada megacausa Área Paraná, reseñó Ahora. Luego recibió una segunda condena de ocho años de cárcel.

Cumplió íntegramente su condena en prisión, recuperó la libertad en 2019 y hasta solicitó autorización para volver a ejercer como médico, pero el Ministerio de Salud de la provincia rechazó su pedido para restituirle la matrícula –que tenía suspendida mientras estuvo detenido– y luego también lo hizo la justicia provincial.

Datos de su vida

Moyano, el Negro, como le decían, había nacido el 16 de noviembre de 1948 en la ciudad de Santa Fe. Llegó a Paraná en 1973, con 24 años, y comenzó a trabajar como médico de la Fuerza Aérea Argentina. En 1976, ya consumado el golpe militar, ingresó al Servicio Penitenciario como médico de las cárceles paranaenses.

Atravesó la etapa más dura de la represión ilegal como agente civil de la Fuerza Aérea, hasta 1979, y abandonó su tarea en las unidades penales recién cuando el gobierno constitucional lo obligó a optar entre eso y su trabajo en los hospitales públicos.

Ex presos políticos contaron que mientras estaban en cautiverio eran retirados de las cárceles de Paraná y trasladados al centro clandestino de detención que funcionó en el Batallón de Comunicaciones, a una casa de torturas que había en cercanías de la Base Aérea o dentro mismo de la unidad penal, donde eran sometidos a tormentos.

La presencia de Moyano ha sido señalada con frecuencia en esos lugares e incluso en los libros de guardia del Servicio Penitenciario constan también las salidas de los detenidos políticos para ser atendidos en el Hospital Pasteur, donde Moyano tenía consultorio.

Tras el retorno de la democracia, el médico siguió desempeñando su labor en clínicas privadas de la capital entrerriana y se recicló en organizaciones no gubernamentales.

Llegó a ser presidente del Rotary Club Paraná, por el voto de sus asociados, entre 1998 y 1999. También presidió la Sociedad de Otorrinolaringología del Litoral, durante 1991 y 1992; entre 1996 y 2003 fue docente de la Unidad Docente Asistencial de Medicina (UDAM) de Paraná, dependiente de la Facultad de Medicina de Rosario; y estuvo a cargo de la Sociedad Entrerriana de Otorrinolaringología en 2005 y 2006.

Fue además asistente del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Materno-Infantil San Roque durante 12 años y jefe de clínica del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital San Martín, cargo al que accedió por concurso en 1989 y en el que se mantuvo hasta su detención, dos décadas después.

