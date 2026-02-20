Uno Entre Rios | La Provincia | Transporte

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná declaró que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 7 de CABA es incompetente en el amparo de la UTA.

20 de febrero 2026 · 08:20hs
La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Transporte San José S.A. y declaró la incompetencia del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intervenir en la causa iniciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que reclama la incorporación de trabajadores que se desempeñaban en Buses Paraná (Grupo Ersa), anterior concesionaria del servicio de transporte urbano de la capital entrerriana.

La medida se originó a partir de una acción de amparo promovida por UTA, solicitando que la nueva concesionaria del transporte urbano de pasajeros de Paraná incorporara al personal que se desempeñaba en la anterior empresa adjudicataria.

La Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná, integrada por Guillermo Leopoldo Federik; María Alejandra Abud y Emilio Luján Matorras, entendió que la acción promovida no configura un conflicto colectivo de alcance nacional, sino un conflicto pluriindividual, circunscripto al ámbito local y que la controversia se relaciona exclusivamente con la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad de Paraná.

Colectivos San José UTE Paraná Choferes

LEER MÁS: Paraná: finalmente choferes urbanos adhirieron al paro y no hay colectivos este jueves

Competencia provincial

Asimismo se recordó que tanto el domicilio de las partes como el lugar de prestación de tareas se encuentran en la provincia de Entre Ríos. “La competencia en materia laboral es improrrogable, conforme la normativa provincial y nacional aplicable”.

De esta manera se resolvió que la causa debe tramitar ante ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 4 de Paraná y que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta incompetente para intervenir en el proceso originado por la demanda planteada por el ente sindical.

Fallo nacional

Días atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una medida cautelar que obligaba a Transporte San José SA UTE a incorporar de manera transitoria a los trabajadores que se desempeñaban bajo la órbita de Buses Paraná UTE (Grupo ERSA), tras el cambio de concesión del servicio urbano en la ciudad de Paraná. La resolución fue dictada por la Sala IX del tribunal, en el marco del expediente Nº 49.444/2025, caratulado “Unión Tranviarios Automotor c/ Transporte San José S.A. UTE s/ Incidente”, con intervención del Juzgado Nº 7. Ahora, el expediente será remitido a la Provincia.

Transporte Entre Ríos Justicia UTA
