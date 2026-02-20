Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

La búsqueda de Chiara Barrios, desaparecida tras el derrumbe de su vivienda en Paraná, continúa con un amplio despliegue de equipos de emergencia.

20 de febrero 2026 · 07:37hs
Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

La búsqueda de Chiara Barrios, la niña de 10 años desaparecida tras el derrumbe de su vivienda en la ciudad de Paraná, continúa este viernes con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia. Los trabajos se concentran en el denominado "punto cero", es decir, donde se desbarrancó la casa.

El operativo, que ya lleva más de 10 horas ininterrumpidas de rastrillajes, tuvo este jueves un giro marcado por la conmoción. Ayer, alrededor de las 17.50, fue hallado el cuerpo de su madre, Patricia Mena, a unos 400 metros de donde se desmoronó la casa como consecuencia del fuerte temporal.

Hallazgo de Patricia Mena

El hallazgo se produjo en una de las zonas que estaban siendo inspeccionadas tras las intensas lluvias registradas desde la madrugada, que provocaron anegamientos y complicaron seriamente las tareas.

Los trabajos se concentran en inmediaciones de calle Amaro Villanueva y su intersección con Altman, en un sector cercano al arroyo Colorado.

El sector donde fue encontrado el cuerpo en el arroyo Colorado.

El sector donde fue encontrado el cuerpo en el arroyo Colorado.

El operativo se focaliza principalmente en el sector comprendido entre Ambrosetti y Solanas, en uno de los trazos de la desembocadura del arroyo. Desde el mediodía se incorporó maquinaria pesada para facilitar el ingreso a áreas de difícil acceso, donde la acumulación de residuos y la espesa vegetación dificultan el avance de los equipos.

Paraná búsqueda Madre
