Hallaron un cadáver dentro de un auto en Paraná

El cuerpo fue encontrado este jueves por la tarde en la zona final de calle Primero de Mayo, dentro de un Renault 12. Investigan identidad y causa de muerte.

19 de febrero 2026 · 16:35hs
Este jueves alrededor de las 15, en la zona final de calle Primero de Mayo de Paraná, vecinos alertaron a la Policía por olores intensos que provenían de un automóvil estacionado en el lugar. Al llegar, los efectivos confirmaron que dentro del vehículo había una persona fallecida.

El cuerpo se encontraba en el interior de un Renault 12 azul y, según las primeras informaciones, presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que indicaría que el deceso se habría producido varios días atrás.

En el lugar trabaja personal de la comisaría jurisdiccional junto a efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para preservar la escena y avanzar en la identificación de la víctima.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que ordenó las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias y motivos del fallecimiento.

AMPLIAREMOS.

