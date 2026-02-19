Paritaria: el encuentro entre el Gobierno de Entre Ríos con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio El Gobierno de Entre Ríos hizo este jueves una oferta salarial a UPCN y ATE, la que no fue aceptada en el inicio de la paritaria. 19 de febrero 2026 · 18:37hs

La paritaria entre el Gobierno de Entre Ríos con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio.

La paritaria entre el gobierno de Entre Ríos y los sindicatos de estatales ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio hasta el mediodía de este viernes. Fue luego de la reunión desarrollada este jueves en la Secretaría de Trabajo.

LEER MÁS: El Gobierno de Entre Ríos convocó a estatales y docentes para abrir la paritaria 2026 Datos del inicio de la paritaria Según se supo, el Gobierno provincial llevó una oferta que no fue aceptada por los gremios. La propuesta para el sector activo, a partir del mes de febrero de 2026, fue de una recomposición salarial a otorgar a través de una suma fija variable de carácter no remunerativa y no bonificable de entre $130.000 y $280.000.

El Gobierno de Entre Ríos convocó a estatales y docentes para abrir la paritaria 2026 Hallaron un cadáver dentro de un auto en Paraná

No obstante, las partes indicaron que se mantienen las conversaciones, a retomarse en menos de 24 horas con el objeto de llegar a un entendimiento.