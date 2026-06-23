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El horóscopo para este martes 23 de junio de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

23 de junio 2026 · 07:27hs
Horóscopo

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Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. La fortuna está de su parte, puede zanjar las deudas. Oportunidad de cerrar tratos profesionales muy favorables. Disfrutar más de su tiempo libre le vendrá muy bien.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Quizá consiga grandes éxitos en el amor. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Buen momento para pedir un aumento de sueldo. Sus pulmones necesitan aire puro, si fuma, debería dejarlo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si irrumpe un amor, no actúe alocadamente. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Haga ya sus reivindicaciones laborales. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Escuche más a sus seres queridos. Controle cuándo le pasan el pago de la hipoteca. No sea tan reacio al trabajo en equipo. Hoy estará lleno de vitalidad.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Recuerde, cuide a diario el amor. No debe derrochar aunque haya ganado mucho dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. No cometa excesos con la alimentación.

LEER MÁS: El horóscopo para este lunes 22 de junio de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Muy bien el corazón gracias a su iniciativa. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Estará lleno de energía.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Nebulosa en el ambiente laboral. Tenga cuidado con su cabeza.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Vaya a esa fiesta aunque no le agrade mucho. La felicidad no está solo en las cosas materiales. En el trabajo, se siente muy bien con los compañeros. Debería adoptar hábitos de vida más saludables.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Evite esas confusiones que luego lamenta el bolsillo. Sea más humilde y pida ayuda a sus compañeros. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Permanezca más atento con las personas que le quieren. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Pierda el miedo a las responsabilidades laborales. Un asesoramiento médico es necesario para mejorar su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Tendrá algún que otro dolor de cabeza.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Conquistará a quien se proponga. Planifique sus gastos y analice sus prioridades. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. La comida es un placer que debe controlar en su justa medida.

Horóscopo Signo junio
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