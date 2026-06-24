El horóscopo para este miércoles 24 de junio de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este lunes 22 de junio de 2026

El horóscopo para este martes 23 de junio de 2026

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Los problemas económicos están en vías de solución. Profesionalmente es momento de logros. Día ideal para abandonar el sillón, muévase.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se está comportando de manera superficial en el amor. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Debe ahorrar parte de sus ingresos. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. Tras los excesos de estos días, descanse.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

En la convivencia, tensiones y riñas. Ponga sus cuentas en orden, el caos no le beneficia. El ambiente de trabajo será más armonioso. Irradia vitalidad por los cuatro costados.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hable con su pareja, solucionarán sus diferencias. Preste atención a su economía. Le harán una suculenta oferta de trabajo que se pensará. Conviene que visite a un masajista.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Para iniciarse en el deporte, vaya muy despacio.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Valorará la compañía de sus amigos. Los problemas económicos disminuyen. Los consejos de sus colegas le ayudarán en su proyecto. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Esa persona a la que quiere, volverá. Posponga las decisiones económicas para otro día. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Cuenta con el cariño de quienes le rodean. Aproveche cualquier oportunidad para aumentar sus ingresos. Procure acabar todos los proyectos atrasados. Puede llegar un dolor de muelas pasajero.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Tiene que hacer frente a nuevos gastos. El momento profesional le obligará a asumir riesgos. A través del diálogo descargará su tensión emocional.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Tiene que renovar una parte de su círculo amistoso. Controle su maltrecha economía. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Mantenga una actitud más abierta con su familia. Tenga cuidado, gasta demasiado dinero. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Tirones debidos a un exceso de ejercicio.