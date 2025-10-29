Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 29 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

29 de octubre 2025 · 06:38hs
Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día agradable en lo referente a asuntos sentimentales. Procure no hacer gastos innecesarios durante este día. Está desanimado con el trabajo, sea más positivo. Momento físico óptimo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buen día para un encuentro amoroso. Tendrá que tomar una decisión económica importante. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos. Tiene gran prestigio entre sus compañeros de trabajo. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su relación afectiva se afianza poco a poco. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Un poco débil, cambie sus hábitos diarios.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La pareja necesita una labor diaria de diálogo y comprensión. Recuerde, una pequeña donación salva vidas en muchos países. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Le dolerán los pies por su gran actividad.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La pasión jugará un papel muy importante en su vida. Preste atención a su economía. Le vendría bien independizarse laboralmente. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Mal día para llevar a cabo proyectos amorosos. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. Su organismo comienza a resentirse.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las suspicacias con su pareja no son adecuadas. Las cuestiones económicas no son favorables. Dudará de su capacidad para desempeñar un nuevo cargo. Si tiene alergia, no olvide su medicación.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Por fin decide completar su formación profesional. Cuidado con las articulaciones.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas. Goza de una mayor estabilidad financiera. La tónica en el trabajo sigue siendo buena. Los nervios le pueden jugar una mala pasada.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.

