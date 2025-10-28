Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este martes 28 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

28 de octubre 2025 · 06:41hs
Horóscopo

Horóscopo

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este lunes 27 de octubre de 2025

el horoscopo para este domingo 26 de octubre de 2025

El horóscopo para este domingo 26 de octubre de 2025

Un amigo se está enamorando de usted. Revise sus cuentas y vea en qué puede gastar y en qué no. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Su organismo funciona como un reloj.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día poco favorable para las relaciones sentimentales. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Le conviene explotar su creatividad laboral. Con un pequeño esfuerzo bajará esos kilos que le sobran.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No olvide lo mucho que le quiere su pareja, ¡sorpréndala! Sin problemas para hacer frente a sus gastos. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Un baño de sales es algo muy recomendable.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Oportunidad de encontrarse con una persona de su agrado. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Trácese una línea de acción diferente en su trabajo. Póngase en manos de un masajista.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los juegos amorosos se le van a dar muy bien. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ser buenos amigos, además de amantes, une a la pareja. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. Aprenda a transmitir sus ideas profesionales. Puede padecer de cefaleas continuadas.

LEER MÁS: El horóscopo para este lunes 27 de octubre de 2025

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Su capacidad de cariño es muy grande. No tenga reparo en gastar más, lo recuperará pronto. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Intente mejorar su calidad de vida.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Puede aparecer en su vida una persona muy interesante. Jornada financiera muy positiva. Está en el momento de mayor madurez profesional. El sentido del humor es su mejor arma contra el estrés.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Mire de frente a su amor y olvídese de todo lo demás. Su economía se recupera maravillosamente. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. Andará un poco falto de energías.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Improvise una salida nocturna, a su pareja le encantará. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. Su jefe le propondrá afrontar mayores responsabilidades. No cometa excesos con la alimentación.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Refúgiese en los brazos de su pareja. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Un problema laboral que puede surgir se solucionará bien. Yoga o taichí para mejorar el cuerpo y la mente.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. Cuidado con las contracturas musculares.

Horóscopo Signo Octubre
Noticias relacionadas
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 25 de octubre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco

Horóscopo del sábado 25 de octubre de 2025

Horóscopo

Horóscopo de este viernes 24 de octubre de 2025

Horóscopo.

Horóscopo de este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 22 de octubre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

El horóscopo para este martes 28 de octubre de 2025

El horóscopo para este martes 28 de octubre de 2025

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

Ultimo Momento
Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

El horóscopo para este martes 28 de octubre de 2025

El horóscopo para este martes 28 de octubre de 2025

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

Capibá lanzó un bono contribución para viajar a las semifinal del Torneo Provincial

Capibá lanzó un bono contribución para viajar a las semifinal del Torneo Provincial

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Policiales
Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

El abogado de Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Ovación
El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

Capibá lanzó un bono contribución para viajar a las semifinal del Torneo Provincial

Capibá lanzó un bono contribución para viajar a las semifinal del Torneo Provincial

Boca ganó con un doblete de Milton Giménez y otro de Miguel Merentiel

Boca ganó con un doblete de Milton Giménez y otro de Miguel Merentiel

La provincia
Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

IAPV: nuevos sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar

IAPV: nuevos sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar

Nadia Burgos: La polarización no borró a la izquierda

Nadia Burgos: "La polarización no borró a la izquierda"

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana

Dejanos tu comentario