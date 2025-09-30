Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este martes 30 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

30 de septiembre 2025 · 07:01hs
El horóscopo para este martes 30 de septiembre de 2025

El horóscopo para este martes 30 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este lunes 29 de septiembre de 2025

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al domingo 28 de septiembre de 2025. Signo por signo, lo que depara el zodíaco.

Horóscopo del domingo 28 de septiembre de 2025

Muy bien en el amor. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Olvidadas las molestias que tenía días pasados.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Apertura y comunicación interesantes con sus familiares. Momento económico inmejorable. Tiene el éxito profesional asegurado. Desempolve su espíritu aventurero y salga de casa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

En lo sentimental, no fuerce situaciones difíciles. Se están revalorizando sus inversiones. No le van a afectar directamente los cambios laborales. Aléjese de las preocupaciones, intente tranquilizarse.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Su economía se recupera maravillosamente. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Piense en dejar de fumar, es el momento.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No dé excesiva importancia a un olvido de su pareja. Una jugosa transacción económica le llenará su cuenta. Día tranquilo, podrá adelantar algunos trabajos. Anímicamente estará en baja forma.

LEER MÁS: El horóscopo para este lunes 29 de septiembre de 2025

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Económicamente, podrá tapar esos inquietantes agujerillos. Recompensa a sus esfuerzos profesionales. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Seducirá a todos los que se le pongan por delante. Juegue a la lotería, podría tocarle. Algún compañero puede echarle por tierra su reputación. Una buena pedicura es lo que usted necesita.

Horóscopo

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los astros le guiarán hasta el corazón de la persona amada. Buen día para los juegos de azar. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. Su actividad le exigirá gran desgaste energético.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Encuentro fugaz con una persona muy interesante. Día de éxitos económicos. Puede conseguir el tan merecido cambio de puesto. Dosifique mejor sus fuerzas, si no quiere llegar al agotamiento.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Si se retrasan sus proyectos profesionales, sea paciente. Necesita mayor actividad física, no sea perezoso.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su relación amorosa necesita recuperar la pasión. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. El problema del trabajo lo resolverá. El estrés perjudica su salud, aprenda técnicas de relajación.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Deje ya esa actitud egoísta con su pareja. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

Horóscopo Signo septiembre
Noticias relacionadas
el horoscopo para este sabado 27 de septiembre de 2025

El horóscopo para este sábado 27 de septiembre de 2025

el horoscopo para este viernes 26 de septiembre de 2025

El horóscopo para este viernes 26 de septiembre de 2025

el horoscopo para este jueves 25 de septiembre de 2025

El horóscopo para este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 24 de septiembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Ultimo Momento
Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

Policiales
Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Ovación
¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

Newells y Estudiantes cierran la 10ª fecha del Torneo Clausura

Newell's y Estudiantes cierran la 10ª fecha del Torneo Clausura

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Golpe a la barra de Newells: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Golpe a la barra de Newell's: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

La provincia
¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos no son sujetos de derechos

Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos "no son sujetos de derechos"

Entre Ríos: martes con nubosidad variable y buen tiempo

Entre Ríos: martes con nubosidad variable y buen tiempo

El consumo de cerveza cayó 30% y no logra recuperar la demanda previo al 2020

El consumo de cerveza cayó 30% y no logra recuperar la demanda previo al 2020

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Dejanos tu comentario