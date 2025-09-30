El horóscopo para este martes 30 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del domingo 28 de septiembre de 2025

El horóscopo para este lunes 29 de septiembre de 2025

Muy bien en el amor. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Olvidadas las molestias que tenía días pasados.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Apertura y comunicación interesantes con sus familiares. Momento económico inmejorable. Tiene el éxito profesional asegurado. Desempolve su espíritu aventurero y salga de casa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

En lo sentimental, no fuerce situaciones difíciles. Se están revalorizando sus inversiones. No le van a afectar directamente los cambios laborales. Aléjese de las preocupaciones, intente tranquilizarse.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Su economía se recupera maravillosamente. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Piense en dejar de fumar, es el momento.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No dé excesiva importancia a un olvido de su pareja. Una jugosa transacción económica le llenará su cuenta. Día tranquilo, podrá adelantar algunos trabajos. Anímicamente estará en baja forma.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Económicamente, podrá tapar esos inquietantes agujerillos. Recompensa a sus esfuerzos profesionales. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Seducirá a todos los que se le pongan por delante. Juegue a la lotería, podría tocarle. Algún compañero puede echarle por tierra su reputación. Una buena pedicura es lo que usted necesita.

Horóscopo

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los astros le guiarán hasta el corazón de la persona amada. Buen día para los juegos de azar. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. Su actividad le exigirá gran desgaste energético.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Encuentro fugaz con una persona muy interesante. Día de éxitos económicos. Puede conseguir el tan merecido cambio de puesto. Dosifique mejor sus fuerzas, si no quiere llegar al agotamiento.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Si se retrasan sus proyectos profesionales, sea paciente. Necesita mayor actividad física, no sea perezoso.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su relación amorosa necesita recuperar la pasión. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. El problema del trabajo lo resolverá. El estrés perjudica su salud, aprenda técnicas de relajación.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Deje ya esa actitud egoísta con su pareja. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.