El horóscopo para este lunes 27 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este domingo 26 de octubre de 2025

La situación de los astros es inmejorable. Planifica tus asuntos porque sólo por un error de tu parte puede haber complicaciones.

Salud: Tu predisposición a ser feliz y a disfrutar de las oportunidades que se te presenten es la actitud idónea para conseguir máximas cuotas de satisfacción.

Amor: Vivirás una etapa sublime en el amor, sin planteamientos ni preguntas, sin celos ni planes. Sólo sexo y buenos momentos compartidos.

Dinero: El alquiler de algún inmueble valioso está por realizarse. Presta atención a las garantías y a toda la documentación en general.

Tauro

Utiliza tu percepción, confía en ella sin miedo a equivocarte. Pero resérvate porque se acercan decisiones complicadas.

Salud: No busques total comprensión de los actos de tu pareja porque nunca lograrás entenderla completamente. Cada persona es un mundo, acéptala como es.

Amor: Día para compartir momentos especiales y, de esa manera, fortalecer la relación. Compra un obsequio.

Dinero: Toda organización posible, por más cuidadosa que fuera, se verá superada. Cada factor que se pueda complicar, se complicará.

Géminis

Las respuestas a tus preguntas se encuentran dentro de ti, así que ponte bajo la lupa y haz una autocrítica.

Salud: No dejes que usen tus sentimientos para manipularte, no hay ningún tipo de amor en esta conducta. Busca alejarte de personas que te usen así.

Amor: Intenta no caer en altercados con tu pareja hoy, porque te encuentras pasando por un momento de extrema sensibilidad.

Dinero: No te dejes manipular por comentarios malintencionados y sé muy crítico a la hora de juzgar los rumores.

Cáncer

Una gran decepción en el ámbito laboral pondrá tus ideales en cuestión, y todo cuanto habías creído puede quedar en la nada.

Salud: Hay momentos en que la realidad te agobia y te angustia. Es ahí mismo donde tienes que prepararte para emprender una actividad física, aún en tu hogar.

Amor: Tu relación podría llegar a resentirse si no le dedicas un poquito más de tiempo. Debes aprender a darle a cada cosa su espacio.

Dinero: Los asuntos inmobiliarios están en su mejor momento. En la compra y venta de terrenos o casas harás la gran diferencia.

Leo

Tienes un gran corazón, pero te sentirás traicionado y reaccionarás muy mal. Debes contar hasta diez antes de actuar.

Salud: Busca también el bienestar en tu interior, muchas veces tus dolencias no se solucionan con un médico y un medicamento. Aprende a conocerte.

Amor: Intenta ser un poquito menos absorbente con tu pareja. Tómate tu relación despacito y con más calma, las cosas mejorarán.

Dinero: Cuando todo parece que se cae, encuentras la veta para el negocio y resuelves la situación. Si caes, será por poco tiempo.

Virgo

Estarás paranoico ya que la angustia de sentirte poco hábil te está torturando la mente. Debes relajarte, porque así no puedes pensar bien.

Salud: Descanso y placer, placer y descanso es lo ideal para hoy. Se logra en una cama confortable, con comidas deliciosas y con el disfrute del cuerpo.

Amor: Amistad y amor van a la par, y por ahí es por donde debes entrar a tu pareja. Pregúntale por sus intenciones sin miedo.

Dinero: La estabilidad laboral es aburrida, porque no encuentras motivaciones suficientes para continuar esforzándote.

Libra

Prepárate a escuchar respuestas insólitas a tus planteos, ya que has cansado un poco a quienes te rodean en el trabajo.

Salud: El movimiento perpetuo, la experimentación constante, ideas y personas que van y vienen, es lo que necesitas para relajar tu alma.

Amor: Con una simple llamada de teléfono y una pequeña disculpa vas a conseguir que tu pareja se enternezca. Sólo tú sabes hacerlo bien.

Dinero: Serás recompensado por tu comportamiento y tu predisposición, no sólo en el trabajo sino con tus compañeros.

Escorpio

Cada ruido del ambiente romperá tu concentración el día de hoy. Te será muy difícil cumplir tus obligaciones.

Salud: Debes seguir siempre hacia delante con la vista en el futuro. Vivir en el pasado terminará por hacer pasar tu vida de largo.

Amor: Estás en la relación que siempre soñaste, no dudas en jugarte el todo por el todo y ser tú mismo. Disfruta este momento.

Dinero: No aceptes más carga laboral de la que puedas realizar, porque no puedes abarcar todo. Tu frenesí está afectando tu salud.

Sagitario

Intenta calmar los arranques de nervios de tu pareja. Busca consolarla y evita que se involucre en problemas.

Salud: Busca apoyo en tu pareja para tomar decisiones difíciles. A veces alguien de afuera logra ver los problemas desde otra perspectiva.

Amor: Buscarás alejarte de la relación trágica de amor-odio que estás viviendo. Hoy tomarás la determinación de dejarla atrás.

Dinero: Sé más cauteloso en tus comentarios sobre tus compañeros de trabajo, porque no todos son de fiar. Sé cordial con todos.

Capricornio

Será un día en que no quieres perder a nada, necesitarás sentirte victorioso hasta en lo más mínimo para que tu autoestima no sufra.

Salud: Una persona sabia como tú debe saber su cuerpo y su alma. No es fácil lograrlo, pero es vital intentarlo.

Amor: Te sorprenderá saber que tu pareja está pensando en la descendencia. Será un día confuso porque no lo tenías en mente aún.

Dinero: El lucrativo Júpiter te trae un dinero extra este mes. No es menor saber de dónde proviene porque quizás no quieras tomarlo.

Acuario

Recuerda que tu lengua es para conversar y no sólo para monologar, porque las personas huyen de quien no las deja hablar.

Salud: Es un día adecuado para iniciar un régimen alimentario. Ya sabes el binomio perfecto es ejercicio y dieta.

Amor: Te sentirás en mejores condiciones para disfrutar de las relaciones humanas y con más capacidad de iniciarte en el amor.

Dinero: Tu dinero sigue en aumento, ya que estás trabajando duro y los frutos están a la vista. Deberás agrandar un poco tu staff.

Piscis

Los acontecimientos de hoy servirán para mostrarte, quizás duramente, lo dependiente que eres de las apariencias.

Salud: No sucumbas ante los momentos difíciles de la vida porque el tiempo que tenemos es muy poco como para desperdiciarlo. Busca amar de nuevo.

Amor: Día espectacular en lo sentimental. Luego de una jornada ardua de trabajo, tu hogar será el refugio para recobrar fuerzas.

Dinero: No te verás favorecido por la buena fortuna en el día de hoy. Sé cuidadoso con tus inversiones y relee todo dos veces.