El horóscopo para este martes 2 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del domingo 31 de agosto de 2025

El horóscopo para este lunes 1° de septiembre de 2025

Su personalidad atraerá a alguien muy especial. Debe empezar a ahorrar. Escuche a las personas de su entorno laboral. Estará nervioso y será injusto con alguien.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sin esperarlo, el amor invadirá su corazón. En cuestiones de dinero, todo va a salir a pedir de boca. Acostúmbrese a trabajar en equipo. Sus tobillos están muy sensibles.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Muéstrese cariñoso y será correspondido con creces. Alguien cercano le va a ayudar con su economía. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

En el amor, conseguirá lo que quiera. Viva a cuerpo de rey, se lo puede permitir. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

En el amor, piensa en la independencia por encima de todo. Gaste su dinero solo en lo necesario. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Demasiado acelerado, relájese.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su círculo de amistades le dará una alegría inesperada. Ahorre intentando controlar los gastos. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. Trate de mejorar su forma física.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Luche contra esa tendencia a la infidelidad. Se sentirá con ganas de hacer regalos a los suyos. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Cuando menos lo piense va a surgir un romance. Antes de hacer un préstamo, mire a quién se lo hace. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. Debe descansar más y tratar de relajarse.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. Escuche a los expertos o tendrá problemas económicos. Buenas relaciones con sus jefes. Problemas de gases ocasionados por malas digestiones.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se debatirá entre sus deseos amorosos o la rutina. En el ámbito económico, la suerte estará de su parte. Gran movimiento en el terreno laboral. Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Permanezca más atento con las personas que le quieren. Quizá tenga que pedir ayuda económica a un amigo. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Física y mentalmente va a notar pocas energías.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Entre los miembros de la familia surgirán celos. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. Energía renovada que le hará trabajar con más agrado. Abandone esa actitud de indiferencia para con su salud.