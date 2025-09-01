El horóscopo para este lunes 1° de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Procura invertir tu imaginación y tu capacidad inventiva en asuntos provechosos y positivos. Es sabio intentar hacer las cosas bien.

Horóscopo del sábado 30 de agosto de 2025

Horóscopo del domingo 31 de agosto de 2025

Salud: Debes guardar ciertas normas de seguridad en torno a tu sexualidad. La tendencia a correr riesgos y a precipitarte es alta.

Amor: Los encuentros amorosos tendrán hoy todo el magnetismo y la originalidad que deseas. Disfrútalos intensa y placenteramente.

Dinero: Vas a tener grandes oportunidades para mejorar tus ingresos y a la vez para tener tiempo de gastarlos en lo que te plazca.

Tauro

Puede que estés perdiendo el rumbo esta mañana, pero las cosas mejoran después del almuerzo, cuando te tropieces con tu motivación.

Salud: Eres lo más importante, por eso exige que te traten mejor. No permitas que te quiten el poder con chantajes, para lograrlo empieza por respetarte a ti mismo.

Amor: Tu espíritu aventurero te permitirá encarar numerosas iniciativas que serán aceptadas sin dificultad por tu pareja.

Dinero: Los asuntos relacionados con el dinero pueden entrar en crisis. Pon mucha atención y evita inversiones riesgosas.

Géminis

Las tensiones familiares subirán a causa de un disenso en curso, que dura ya demasiado. Trata de llegar al fondo del asunto.

Salud: Añade a tu personalidad un poco más de sentimientos. Déjate guiar por la emoción pura y no por la razón como generalmente lo haces.

Amor: Tendrás algunos encuentros ocasionales que tomarán rápidamente un giro romántico y derivarán en amistades amorosas.

Dinero: Te harán nuevas ofertas laborales, pero deberás analizarlas concienzudamente antes de tomar una decisión, aunque te presionen.

Cáncer

Las situaciones que te han tocado vivir te han mostrado que lo bueno no siempre paga. No renuncies a tus estándares morales.

Salud: No temas refugiarte en tus responsabilidades y obligaciones para mantener las voces del corazón calladas, al menos por un momento.

Amor: Hoy, a diferencia de en los días recientes, te sentirás mucho más cerca de tu pareja. Jornada positiva para ambos.

Dinero: Tendrás una jornada laboral complicada debido a que estarás con tu mente en otro lado. Procura concentrarte.

Leo

Necesitas serenarte en todos los ámbitos. Tendrás problemas para comunicar tu entusiasmo en tu vida sentimental.

Salud: Pueden presentarse malos entendidos entre tus amigos, así que no des pie a chismes. Cuídate de no hablar de lo que no sabes.

Amor: Tus emociones serán intensas. Puedes vivir momentos apasionados, pero corres el riesgo de dramatizar en exceso las dificultades.

Dinero: Poca eficiencia pese a tu organización. Ya tendrás tu oportunidad de hacer negocios y viajar, por el momento invierte.

Virgo

Aunque hay más actividad y te muestres más ambicioso, no por ello dejarás de vivir con esa frugalidad tan característica tuya.

Salud: Te beneficiará una rutina de ejercicios que exija disciplina y concentración como puede ser el yoga, las artes marciales o montañismo.

Amor: Puede que el romance te divierta, pero deberías saber que pertenece más al orden de la fantasía que al de la realidad.

Dinero: Problemas con hipotecas y deudas. Cuídate en especial respecto al dinero compartido con otros o al dinero de alguna sociedad.

Libra

No hay límites hoy acerca de cuán lejos puedes llevar a los demás Eres el que manda y te impondrás por tus condiciones de guía.

Salud: Ten cuidado con ser injusto y echar tus culpas a quien no las tiene. Deberás ser más neutral a la hora de analizar los hechos.

Amor: Relaciones amorosas clandestinas o con personas del círculo de amistades. No las prolongues porque lo lamentarás.

Dinero: Una vez que hayas aclarado todos los malos entendidos con algunas personas, podrás iniciar un proyecto a gran escala.

Escorpio

Cuida tus pasos, hoy alguien conocido tratará de embaucarte y te dejará perplejo o comprometido.

Salud: Deja que tus talentos brillen hoy, todos los ojos están fijos en ti. Tu modestia te mantendrá en la sombra, a menos que des un paso hacia la luz.

Amor: Aquellos que ya tienen pareja deben de mimar y cuidar la relación mediante celebraciones, detalles, regalos e invitaciones.

Dinero: Con una sonrisa en el rostro y sobrellevando las conversaciones, podrás hacer contactos que impulsarán tus ambiciones.

Sagitario

Decidido a tener un nuevo lugar en el mundo, habrá mudanzas que te hacen más que feliz. No temas al cambio y déjate llevar.

Salud: Trata de invertir tu energía, necesitas tener confianza en ti. Contarás con ambición y esfuerzo, y podrás lograr lo que te propongas.

Amor: Un imprevisto agradecimiento será causa de un cambio positivo en tu esfera sentimental. Como consejo, aprovecha las ocasiones.

Dinero: Si ya tienes en mente lo que necesitas y cómo obtenerlo, actúa, porque este período es favorable para progresar económicamente.

Capricornio

Un límite inesperado te desviará de tu rumbo original. Estarás protegido, a pesar de las duras pruebas que te aguardan.

Salud: Debes perseverar y ser paciente, además de poner mucha atención en la manera que tienes de comunicarte con los demás, especialmente con tu familia.

Amor: Te encontrarás en un brete a causa de una obstinación en tu relación afectiva, evita ser formulista e intenta ser comprensivo.

Dinero: Tu espíritu combativo te dará buenos ingresos. Buen momento para adquirir inmuebles o realizar inversiones.

Acuario

Te sentirás satisfecho al ver que pudiste concretar muchos objetivos que te habías planteado con anterioridad.

Salud: Si te interesa mantener armonía en tus vínculos afectivos, sociales o laborales, habla con sinceridad sobre lo que te molesta y encuentra una solución.

Amor: Estabilidad y optimismo. Buenos momentos, ideal para reencuentros románticos. Lograrás cortar con la rutina que te agobia.

Dinero: Tendrás que sortear obstáculos porque el dinero será todo lo que te preocupa. Tu entusiasmo y buen humor merman.

Piscis

Lograrás sobreponerte a la soledad. Muy acompañado por familiares y amigos que te adoran por quien eres. Habla con ellos.

Salud: Pon toda tu energía en hacer limpieza, tira lo que no sirva, ordena el ropero, regala lo que está en desuso.

Amor: Intenta usar la cabeza y poner en claro lo que esperas de la vida en el terreno amoroso. Te ahorrarás problemas luego.

Dinero: Piensa firmemente en un cambio en tu proyecto laboral. Ganarás menos, pero disfrutarás más de tu tiempo libre.