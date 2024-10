El horóscopo para este martes 15 de octubre de 2024

Algo en lo que habías puesto mucha ilusión y todas tus ganas no acaba de arrancar, pero la Luna creciente en tu signo te va a transmitir una energía muy positiva para que resurjas con fuerza y tengas claro lo que quieres.

TAURO

Hoy deberías dedicar el día a concretar y finalizar todos los asuntos que tienes pendientes. Si has sufrido algún revés en el amor, con Venus enfrente de tu signo, recobrarás la paz y surgirán nuevas oportunidades para ser feliz.

GÉMINIS

Hoy puede que las circunstancias que te rodean sean propicias para que se haga realidad algo que deseas desde hace tiempo. En el amor, si ha habido alguna tirantez, pondrás todo de tu parte para que la relación no se resienta.

CÁNCER

Aunque puedas tener dudas, los buenos aspectos que te hace Mercurio te ayudarán a encontrar las respuestas que estabas buscando y tu ánimo mejorará. En el aspecto profesional, están a punto de surgir proyectos importantes.

LEO

Si hoy tus planes no salen todo lo bien que deseas no te rendirás; todo lo contrario, lucharás con más empeño. Podrás aclarar con alguien a quien quieres mucho una situación que ha provocado un distanciamiento, y te sentirás feliz.

VIRGO

Puede que se den situaciones adversas para ti, y no te quedará más remedio que hacerles frente. Lleva contigo un cuarzo blanco para protegerte de posibles envidias. Buen momento para avivar la llama del amor.

LIBRA

Felicidades. Con el Sol en tu signo, tienes todo a tu favor para alcanzar todo aquello que te propongas. Sabrás lo que es tener la suerte a tu favor y los éxitos llegarán a tu vida. El amor te dará motivos para sonreír.

ESCORPIO

El empuje, la fuerza y la energía que vas a sentir hoy debes utilizarlos para solucionar cualquier situación incómoda que surja en tu vida. Serás el apoyo de alguien que está atravesando un mal momento.

SAGITARIO

Aunque algún lastre de tu pasado quiera volver a tu vida, intenta pasar página y vive el presente. Te esperan agradables sorpresas e, incluso, algún dinero inesperado. Es posible que pronto puedas concretar un proyecto largamente soñado.

CAPRICORNIO

Por nada del mundo dudes de tus posibilidades, porque si te relajas las oportunidades pueden escaparse; al contrario, muestra esa fuerza de voluntad y determinación que te caracteriza, y nada se te resistirá.

ACUARIO

Es posible que el trabajo te absorba más de la cuenta y tu vida personal se resienta. Intenta desconectar y dedicar más tiempo a los tuyos. Demostrarás una gran generosidad con alguien a quien quieres mucho.

PISCIS

Necesitas solucionar algo que no te deja vivir tranquilo. No permitas que nadie se entrometa en tu vida y tome decisiones por ti, porque eso te puede perjudicar. Escucha tu voz interior y, sobre todo, sigue tus intuiciones para no equivocarte.