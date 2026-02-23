El horóscopo para este lunes 23 de febrero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Te angustiarás por interpretar mal algo que te dicen en tu trabajo. Aprende a no tomarte las cosas tan a pecho.

Salud: Momento de reconciliarte con tu poder de decisión. Elimina de tu mente las creencias limitadas que no te permiten avanzar hacia donde tú quieres.

Amor: Luego de un período de conflictos te pondrás de acuerdo con tu pareja. Si van en la misma dirección avanzarán más rápido.

Dinero: Presta atención en tu trabajo, sacando a relucir tu capacidad, tu constancia y tu versatilidad. Esta actitud será bien vista.

Tauro

Tienes que atar cabos en el hogar. No dejes las cosas sueltas ni esperes que los demás te resuelvan los problemas.

Salud: Hoy se trata de confianza. Cuanta más seguridad aparentes, más creerá la gente que sabes lo que estás haciendo. No temas aparentar.

Amor: Afectividad apasionada y convincente, deja de lado el orgullo y la obstinación si quieres ser feliz y vivir con tranquilidad.

Dinero: Tu situación económica tiende al cambio. Vas a tener que fijarte en todo lo que ocurra a tu alrededor y estar con los sentidos alerta.

Géminis

Dedicarás tiempo a tareas creativas y culturales. No le prestes atención a lo que un amigo te diga sobre una situación de trabajo.

Salud: Tienes tendencia a hacer cosas demasiado rápido, necesitas tomarte tu tiempo para concentrarte en el trabajo y duplicar el control de los errores.

Amor: Tu corazón y tu intuición no te dicen toda la verdad. Te creas ideas falsas y puede que no debas hacerte tantas ilusiones.

Dinero: El deseo de progresar es fuerte hoy, puedes lograrlo si piensas seriamente en lo que quieres y visualizas una situación mejor.

Cáncer

Tus amigos serán un buen sostén e incluso te harán recapacitar cuando estés a punto de cometer errores. Cuídalos.

Salud: Solo la firmeza de carácter te servirá para discernir y encontrar las claves útiles para salir airoso de las complejas circunstancias del presente.

Amor: Tu emotividad te abre puertas, y te sientes bien con la persona con quien compartes tu vida y todos tus proyectos y sueños.

Dinero: Puedes posponer el trabajo pesado para más adelante, lo que has hecho hasta hoy te permitirá actuar con éxito más adelante.

Leo

Sientes que tienes brillo y energías y eso te lleva a ser impulsivo. Sigue tus instintos a la hora de ir de compras.

Salud: Recuerda que los amigos verdaderos son aquellos que están dispuestos a escuchar. No permitas que te abandonen, te lastimen o te ignoren.

Amor: Algunos roces y suposiciones podrían alejarte de tu pareja sin que te des cuenta. Aprende a tolerar todas las dificultades.

Dinero: La enorme creatividad e imaginación con que cuentas, te darán la oportunidad de hacer planes dentro de tu mundo profesional.

Virgo

Hoy recibirás la oportunidad de hacer un viaje por aire, quizás a cargo de otra persona. Podría ser de negocios o educativo.

Salud: Es buena época para cultivar esas actividades que has dejado de lado. Un buen libro y buena música te darán cierto equilibrio.

Amor: Las cuestiones sentimentales giran alrededor de un viejo amor y, tras varios meses de silencio y distancia, la verdad se aproxima.

Dinero: Hay una luz que favorece tus finanzas. Puedes quedarte tranquilo de que el dinero que lograste acumular con esfuerzo, estará protegido.

Libra

Si tus objetivos son elevados puedes tener gran capacidad para transformar tu vida y también hacer un aporte para mejorar el mundo.

Salud: Si tu vitalidad está más baja, necesitas más descanso de lo habitual. Es recomendable hacer ejercicios que trabajen la postura corporal y la columna.

Amor: Satisfecho, sereno, integrado y con planes, será una semana perfecta. Cuida los detalles, más aún en una relación reciente.

Dinero: Debes estar alerta porque pueden aprovecharse de cualquier distracción, por mínima que sea, para desplazarte en tu trabajo.

Escorpio

Oportunidades afectivas en ámbitos de estudios o culturales. Conflictos familiares con hermanos o parientes cercanos.

Salud: El exceso de ansiedad y estrés pueden desembocar en problemas digestivos severos, recurre a masajes terapéuticos o terapias florales.

Amor: Esta es una etapa para conocerse y profundizar. Comparte gratos momentos con tu pareja, sin prisas. Exploren su sensualidad.

Dinero: Carrera, dinero y empeños creativos se ven favorecidos. Tus proyectos avanzarán y recibirás sinceros elogios.

Sagitario

Llegarán condiciones que pondrán la situación más estable y optimista. Mientras, hay que tener cuidado con proyectos utópicos.

Salud: Si no has encontrado tu camino, detente, necesitas calmar las aguas turbulentas de tu mente y descubrir en tu interior el poder que reside en ti.

Amor: Buena piel, en especial entre quienes inician un romance. Los que están de novios vivirán escenas de alto voltaje emocional.

Dinero: Reconoce que es posible que estés poniendo en práctica algunas acciones algo temerarias que hacen peligrar tus logros.

Capricornio

Los problemas tomarán un giro favorable y se presentarán claras oportunidades, solo es cuestión de analizarlas y decidir.

Salud: Es imprescindible que te pongas en contacto con tu parte espiritual, con temas más trascendentes que te llenen el alma.

Amor: Una propuesta indecente. Alguien que no podrá resistirse a tus encantos, te confesará sus más íntimas fantasías de amor.

Dinero: Algunas fricciones atentan contra tus finanzas y agregan una carga innecesaria. Responde a las complicaciones con humor.

Acuario

Pareces estar destinado a cargar con todas las responsabilidades, incluso aquellas que no tienen por qué ser de tu incumbencia.

Salud: Lo único que puede perjudicar la salud son los excesos de comida, alcohol o trabajo. Trata de evitarlos si quieres estar bien.

Amor: Salen a la superficie defectos en las relaciones afectivas a los que tendrás que enfrentarte para corregirlos. Nunca es tarde.

Dinero: Reuniones, acuerdos y contratos que mejoran tu proyección profesional y te posibilitan aumentar considerablemente tus ingresos.

Piscis

Tu integridad y honestidad te preservarán de todas las vibraciones negativas que se encuentran a tu alrededor. Cuídate.

Salud: Dedica la jornada entera a la alegría compartida entre amigos. Tu familia y las personas que realmente te quieren, disfrutarán de verte feliz.

Amor: Estarás algo irritable con tu pareja. No es momento de hablar de cuestiones delicadas porque terminarán peleándose.

Dinero: Fuertes inversiones se traducirán en importantes beneficios. Los cambios que realices, hazlos sin precipitación.