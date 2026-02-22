Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

Este domingo falleció Jorge Chemes, luego de permanecer internado durante la semana a raíz de una complicación de salud.

Este domingo falleció Jorge Chemes , luego de permanecer internado durante la semana a raíz de una complicación de salud. La noticia provocó conmoción en el ámbito agropecuario y político de Entre Ríos, donde desarrolló una extensa trayectoria como dirigente rural y representante legislativo.

"Con profundo pesar despedimos a Jorge Chemes, tambero entrerriano y ex presidente de CRA, dirigente gremial intachable y protagonista de una extensa trayectoria al servicio del campo argentino", indicaron.

Fue presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, secretario de la Cámara de Productores Lácteos de Entre Ríos, vocal regional del Litoral Sur de CREA y fundador y presidente de CREA Nogoyá. Presidió durante dos mandatos la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos - FARER - y, tras su actuación en la Mesa de Enlace entrerriana en el conflicto del campo de 2009, fue electo diputado nacional, donde impulsó numerosos proyectos en defensa del sector e integró comisiones vinculadas al quehacer agropecuario.

En CRA fue electo presidente por unanimidad, luego de haberse desempeñado durante dos mandatos consecutivos como vicepresidente primero. También coordinó la Mesa de Lechería que integraba a representantes de toda la cadena.

"Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad rural en este momento de profundo dolor. Su compromiso y legado permanecerán como ejemplo para las futuras generaciones". QEPD.

Palabras de Rogelio Frigerio

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también escribió en redes sociales por el fallecimiento de Jorge Chemes.

"Qué triste despedirte, querido Jorge. Me quedo con tu calidez, tu lealtad y las conversaciones compartidas, pensando siempre en cómo hacer las cosas mejor para nuestra provincia. Fue un honor que formaras parte de este equipo y de este camino.A tu familia y amigos les mando un fuerte abrazo y mi acompañamiento en este momento tan difícil".