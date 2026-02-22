El paranaense Gonzalo Lapera afrontará una llave decisiva con Tucumán de Gimnasia, del 6 al 9 de marzo, frente a Boca Juniors en la Liga Argentina.

Gonzalo Lapera atraviesa un momento clave de su carrera. El jugador nacido en Paraná, actualmente opuesto de Tucumán de Gimnasia, disputará los cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA RUS 2025/2026), la instancia que reúne a los ocho mejores equipos del país.

El Lobo finalizó quinto en la fase regular y se medirá ante Boca Juniors, cuarto, en una serie al mejor de tres partidos que se jugará en Monteros, Tucumán, del 6 al 9 de marzo. La etapa decisiva del torneo se concentrará en esa ciudad del sur tucumano, donde además se disputarán los cruces entre Ciudad Vóley y Defensores de Banfield, UPCN San Juan frente a San Lorenzo, y River Plate ante Monteros Vóley Club. En ese cuadro, Tucumán de Gimnasia y Boca comparten llave con Ciudad.

Patronato sumaba un punto en Tucumán, pero el juego se suspendió por un corte de luz

Tucumán de Gimnasia sueña con pasar los cuartos

lapera gimnasia tucuman 1 Tucumán de Gimnasia sueña con pasar los cuartos

Para Lapera, el cierre de la fase regular dejó sensaciones positivas pese a las irregularidades del camino. El equipo tuvo altibajos, pero logró sostenerse en zona de clasificación y terminar entre los cinco mejores de la elite nacional. “Empezamos muy bien, jugamos la Supercopa con los cuatro mejores del año pasado y salimos terceros. Para el club fue muy importante. Después tuvimos un buen arranque, pero también baches en el medio. En el último tramo volvimos a ser el equipo del principio y terminamos con buenas sensaciones”, analizó el paranaense en diálogo con UNO.

El Lobo logró sumar en todos los tours disputados, un dato que el opuesto valoró especialmente. “En cada tour sacamos puntos importantes. Eso habla bien del equipo y de que nos mantuvimos unidos aun cuando no salían las cosas”, explicó.

La clasificación a cuartos no fue un detalle menor para el conjunto tucumano. En una Liga cada vez más competitiva, con planteles largos y presupuestos importantes, sostenerse entre los cinco mejores habla de regularidad. Tucumán de Gimnasia no sólo logró meterse en la pelea, sino que lo hizo mostrando carácter en momentos adversos y recuperando su mejor versión en el tramo decisivo de la fase regular.

Recuperación y confianza

En lo personal, Lapera también atravesó un proceso de adaptación. En el inicio de la temporada sufrió un esguince de tobillo que condicionó su rendimiento. Venía de jugar en el exterior y debió recuperar ritmo en plena competencia. “En la Copa me lesioné el tobillo y no tuve un buen rendimiento al principio. Después, en el bache del equipo, tampoco me sentía del todo bien. Ahora estoy al cien por ciento en lo físico y me siento mejor para lo que viene”, señaló.

Lapera, como opuesto, cumple un rol central en la estructura ofensiva. Es una de las principales vías de ataque y una referencia en los cierres de set. En los últimos tours, ya recuperado físicamente, volvió a ser determinante en los contraataques y en las pelotas altas, un aspecto clave cuando los partidos se vuelven cerrados y el margen de error se achica.

lapera gimnasia tucuman 2

El opuesto regresó al país tras su paso por Europa. En la última temporada actuó en Chipre, experiencia que considera determinante en su crecimiento. “Toda experiencia afuera te hace madurar. Es otra cultura, otro idioma, otra forma de vivir el día a día. En lo deportivo también aprendí mucho, sobre todo a manejar momentos complicados”, explicó.

Lapera recordó que en su equipo europeo comenzaron con cinco derrotas consecutivas, pero lograron revertir la situación y alcanzar instancias decisivas. “Eso me ayudó para entender que lo importante es cómo llegás al final. En los playoffs todo cambia”, afirmó.

El cruce con Boca

El desafío inmediato será Boca Juniors, un rival directo en la tabla y uno de los animadores del campeonato. La serie será al mejor de tres encuentros, formato que no admite margen de error. “En esta instancia no hay partidos fáciles. Es al mejor de tres y si te dormiste, quedás afuera. Pero creo que estamos en las mismas condiciones y es un cruce que podemos ganar”, sostuvo.

Tucumán de Gimnasia apuesta a su poder ofensivo como principal fortaleza. “Tenemos muchas variantes de ataque. Cuando la recepción es buena y el armador puede jugar libre, fluye mucho el juego. En los últimos partidos se notó que cuando encontramos nuestro ritmo somos un equipo fuerte”, detalló.

lapera gimnasia tucuman 3

Además, el hecho de jugar en Monteros representa una ventaja logística y emocional para el Lobo. “Estamos a 40 minutos, eso también suma. Es un plus jugar cerca”, remarcó.

Para el paranaense, los playoffs son la parte más atractiva del calendario. “Es la etapa más linda. Sabés que si perdés te volvés a tu casa. Te motiva de otra manera”, cerró