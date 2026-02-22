Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

River Plate cayó 1-0 ante el Fortín en el José Amalfitani gracias al gol del exjugador Millonario a los cinco minutos del primer tiempo.

Con el regreso de Franco Armani en el arco y de Sebastián Driussi en la delantera, River Plate perdió por 1-0 ante Vélez en el estadio José Amalfitani de Liniers. El gol lo marcó el ex-Millonario Manuel Lanzini a los cinco minutos del primer tiempo. El partido formó parte de la sexta fecha del Torneo Apertura.

Con siete puntos en cinco jornadas, el Millonario marcha octavo en la Zona B y buscará escalar posiciones tanto en la tabla de su grupo como en la anual, fundamental de cara a la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió con Argentinos en La Paternal

El Fortín es uno de los seis invictos que posee el Torneo Apertura. De los cinco partidos que disputó ganó tres e igualó dos, resultados que lo sitúan en la cima de la Zona A con 11 puntos. En su casa se hizo fuerte: le ganó a Talleres, a Boca y ahora buscará hacer lo propio ante un River que viene golpeado.

Vélez golpeó de movida

Después de un inicio parejo, en la primera que tuvo, Vélez lastimó. El local recuperó la pelota en mitad de la cancha y sacó un ataque rápido que terminó con un remate esquinado de Manuel Lanzini. La pelota pegó en la base del palo derecho y se metió pese al esfuerzo de Armani.

Después del gol, Vélez dominó el encuentro a su antojo ante un River que no podía reaccionar. Para colmo, sobre los 27' perdió por lesión a Juan Fernando Quintero, ingresando el juvenil Joaquín Freitas.

En los últimos minutos, la visita intentó una reacción, pero no logró inquietar a Álvaro Montero.

Armani, otra vez lesionado

Para el segundo tiempo, Franco Armani no volvió a la cancha y en su lugar entró nuevamente Santiago Beltrán. El arquero se resintió de su lesión en el tendón de Aquiles.

River mejoró su fisonomía con los cambios, tuvo dos o tres situaciones claras para empatar, pero falló en la estocada final.

Por eso, sumó una nueva derrota en el Torneo Apertura y también más dudas de cara al futuro inmediato.

Síntesis

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone (65' Aliendro), Tobías Andrada, Manuel Lanzini (77' Machuca); Matías Pellegrini (34' Verón), Florián Monzón (64' Romero). DT: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate: Franco Armani (46' Beltrán); Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Tomás Galván (46' Páez, 70' Subiabre), Fausto Vera (66' Galoppo), Juan Fernando Quintero (27' Freitas); Facundo Colidio, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Gol: 5' Manuel Lanzini (V). Árbitro: Darío Herrera. Estadio: José Amalfitani.