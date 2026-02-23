Santa Elena: historiadores descubren la advocación original del mítico Oratorio de Denis

Dos siglos de incertidumbre sobre la advocación original del Oratorio de Juan Ventura Denis (en el departamento La Paz) quedaron finalmente resueltos gracias al trabajo de los historiadores Elena María Ortiz de Guastavino y Oscar Aníbal Fleitas. En su ensayo "Parroquia Santa Elena. El rescate de su historia y la relación con los vecinos, obra e interacción comunitaria, obra educativa-social", incluido en el libro Historia de las Parroquias de la Arquidiócesis de Paraná. Tomo I, los autores revelan que el histórico oratorio, datado entre 1778 y 1780, estaba bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. El informe forma parte del libro impulsado por la Junta de Estudios Históricos de la Iglesia en Entre Ríos que, desde 2022, impulsa un proyecto de investigación orientado a reconstruir la historia de las parroquias de la Arquidiócesis de Paraná.

UNO dialogó con los escritores en Santa Elena, donde detallaron su labor en la reconstrucción histórica y, entre otras cosas, destacaron el hallazgo de un documento de 1816 que revela la advocación original del Oratorio de Juan Ventura Denis, resolviendo así un enigma de dos siglos. Remarcaron además que "está demostrado que el Oratorio de Denis fue el primer centro neurálgico de evangelización en el departamento de La Paz". También describen cómo la Iglesia desempeñó un rol civil fundamental en la historia de la localidad del norte entrerriano. Su próximo desafío es determinar con exactitud cuándo se inauguró la primera Capilla de la localidad, puesto que algunos autores hablan de 1929 y otros 1930. El año del centenario del primer templo, sea como fuere, está cerca.

Juan Ventura Denis fue un acaudalado hacendado que hace más de 200 años adquirió grandes extensiones de tierras en la provincia y formó una estancia sobre el arroyo Feliciano. Fue esposo de Gregoria Pérez Larramendi, a quien se la conoce como la Primera Patricia Argentina, ya que en 1811 ofreció todos sus bienes al general Manuel Belgrano, en su paso libertador por Paraná, hacia Paraguay. La primera Junta la incluyó “en el catálogo de los beneméritos de la Patria, para ejemplo de los poderosos que la miran con frialdad”.

En el libro, los autores describen así al Oratorio de Denis: "Una construcción rectangular de 20x12m, de eje mayor N-S, con cimiento de un metro de altura construido por lajas de arenisca y bloque de tosca unidos con argamasa de cal y arena. Toda la materia prima extraída de las barrancas del arroyo Feliciano. Paredes levantadas con ladrillos. Su piso era de grandes baldosas y el techo de paja. Hoy sólo permaneces vestigios de sus cimientos".

Restos arqueológicos del Oratorio están expuestos en el Museo y Archivo Histórico de Santa Elena. La muestra está acompañada por una breve reseña en la que se indica que el Oratorio se encuentra actualmente en una propiedad privada denominada Estancia Santa Sofía, de la familia Giebert, descendiente de una de las familias fundantes de la historia de la "ciudad fábrica". Se destaca que era un "lugar de evangelización a cargo de misioneros, que conservó su condición de lugar sagrado y los pobladores de la zona siguieron enterrando a sus muertos hasta mediados del siglo XX". Especialmente se agradece a la familia Giebert, que ha permitido a los investigadores ingresar al lugar y, además, ha mantenido la zona intacta.

Libro Parroquia Santa Elena

— ¿Cómo se inició este trabajo?

Ortiz—En mayo del 2022, el padre Leonardo Yacob, que en ese momento era el párroco de Santa Elena, por convocatoria del Arzobispado nos comenta de un proyecto en el cual la intención es recuperar y publicar reseñas de los orígenes de las parroquias de los decanatos de la Arquidiócesis. Fuimos convocados con el profesor Oscar Fleitas, para poder escribir la historia de la parroquia en Santa Elena. Para nosotros era una distinción. Sabíamos que era un desafío muy amplio, porque también nos informaron que había un equipo de trabajo orientado con coordinador. Estaba Silvina Cepeda coordinando los trabajos por el decanato de Nogoyá y Carina Giraldi, por el decanato La Paz. Eran quienes nos iban a guiar en el trabajo. También el padre Mario Haller, quien iba a dar sus observaciones. Lo vimos como un trabajo muy bien organizado y que no íbamos a estar solos. Y es que los orígenes de las Capillas, sobre todas de las ciudades, son diversas. Por ejemplo, Santa Elena, no es una ciudad fundada al estilo español y, por lo tanto, la Capilla no venía desde el origen de la ciudad. Para nosotros era un desafío.

—Ya entrando al trabajo de investigación, ¿con qué se encontraron que desconocían?

Fleitas—Encontramos la pieza de puzzle que faltaba. Pasaron muchos escritores de nuestra ciudad y del departamento que no podían hallar bajo qué advocación estaba el Oratorio de Denis. Con Elena investigamos más precisamente en el Archivo del Arzobispado y nos encontramos con algo que nos puso la piel de gallina. Un escrito del fray franciscano Nicolás Bosch, donde él hace constancia el 2 de septiembre de 1816 que celebraba misa y hace un enlace matrimonial en el Oratorio de Nuestra Señora del Rosario en los campos de Ventura Denis. Ahí, por supuesto, se completó ese misterio de más de 200 años, que era como un enigma a descifrar. Hoy decimos que el Oratorio de Denis, con un 100% de confrontación de datos, estaba bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Se sabía que el Oratorio de Alcaraz está bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores y el Oratorio de Candioti, al norte en La Paz, estaba bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, pero no de Santa Elena. También está demostrado con esta investigación que el Oratorio de Denis fue el primer centro neurálgico de evangelización en el departamento de La Paz. No es un dato menor. Sobre la fecha histórica de la creación del Oratorio, algunos autores hablan de 1778 a 1780. Nosotros tuvimos oportunidad de arribar a ese lugar en una investigación de campo y nos encontramos con mucha maleza y arbustos, que parecen decir: 'Protejamos esto. No lo toquemos, que se resguarde para toda la eternidad'. Es importante también que la familia Giebert haya cuidado ese lugar. No como ha sucedido, de acuerdo a mis investigaciones, con el caso del Oratorio de Alcaraz, donde prácticamente no se encontró ningún tipo de hallazgo arqueológico, puesto que habrían pasado arado y otras cosas más. En el Oratorio de Denis también vimos parte del cementerio. Todavía hay resto de cruces porque hasta mediados del siglo XX, estamos hablando de 1950, los lugareños seguían enterrando sus seres queridos allí. Así que es un gran valor y patrimonio cultural inclusive que, en algún momento, esperemos que se lo ponga en valor y se lo revalorice como patrimonio de nuestra provincia.

—¿Dónde estaba la carta?

Fleitas—En el archivo del Arzobispado. El momento fue impresionante. Dijimos "Por fin". Nosotros compartimos la copia fiel del escrito en el libro. Podemos decir que 100% se establece que el Oratorio de Denis estaba bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. En el trabajo nos planteamos una pregunta, un poco para hacer una observación analítica: ¿Qué hubiese ocurrido si a través del tiempo continuaba ese nombre como topónimo del lugar? ¿En qué momento se perdió? ¿Qué pasó en el medio? En La Paz se estableció la Capilla Nuestra Señora de La Paz, y bueno, el nombre de la ciudad cabecera es en su honor. Son cuestiones que la historia nos permite plantear como interrogante y para que reflexione también el lector.

—¿Encontraron algún dato del primer cura párroco de Santa Elena?

Ortiz—Los primeros que venían periódicamente a Santa Elena eran los sacerdotes de La Paz. El primer sacerdote que va a ser designado para nuestra parroquia es el padre Fidel Alberto Olivera, pero recién en la década de los 50. Tengamos en cuenta que la primera Capilla es de finales de la década del 20, inicios del 30. Y recién se designa a un sacerdote en forma permanente en la década del 50. La Parroquia de La Paz tenía sacerdotes que auxiliaban, misionaban tanto en la parroquia de Feliciano y en Santa Elena. Venían una vez al mes para bautizar y para realizar casamientos. Después, un cura párroco de La Paz fue el que empezó a hacer las gestiones pertinentes porque en aquel entonces Santa Elena era un pueblo privado, estamos hablando de la década de 1920, y la compañía Bovril va a donar el lugar donde se va a construir la Capilla.

— ¿Qué otra información les llamó la atención en esta investigación?

Ortiz— Nos llamaron la atención los datos de la presencia de la cantidad de población que había a principios del siglo XX. Justamente a raíz de la necesidad de una Capilla, de la presencia de un sacerdote o de la misma Iglesia en cuanto a la organización. A partir de la actividad tanto del saladero que después se transforma en frigorífico, también llegan otras instituciones como la Policía, Prefectura y el Correo. A su vez, se va relacionando la vida de esa actividad económica con la vida de lo que hoy es nuestra ciudad. Entonces por estos informes se conocen la cantidad aproximada de población que había, o sea, era la iglesia la que va registrando ya que el Estado todavía no había llegado. Si bien la Ley de Registros Civiles es de la década del 80, en lugares tan alejados seguía siendo la Parroquia la que tenía asentados los nacimiento y fallecimiento. Por muchos años, al lado de la Capilla funcionó nuestro primer cementerio. Eso hace también a nuestra organización como ciudad y nuestras actividades.

Fleitas—Este es un un ensayo liminar. Por supuesto que va a haber más desafíos. El padre David (NR: Hergenreder, actual cura párroco local), va a resolver quién puede seguir para ir a otro paso más grande que es confeccionar un libro exclusivamente de la historia de la Parroquia en nuestra localidad. Sucede que quedaron muchos datos afuera en este trabajo. Por ejemplo, cómo se construyó el Nuevo Templo, figuras emblemáticas que surgieron y cuestiones que tiene que ver con esa situación laboral del frigorífico y la contención religiosa, en momentos difíciles. Otro tema para cerrar la pieza de puzzle faltante es que falta develar una cuestión que a nosotros nos quita el sueño: saber a ciencia cierta si la Capilla de Santa Elena se inauguró en 1929 o 1930. Para el padre Fidel Olivera, en su libro 'Patria Chica', se inauguró en 1929; y una persona, una profesora que tuvo muchos años trabajando en el Archivo del Arzobispado de Paraná, sostiene que se inauguró en 1929. Nos estamos acercando a los 100 años de la inauguración de la primera Capilla en Santa Elena.

El libro

En noviembre de 2025 se publicó el Tomo I, que reúne los estudios de los decanatos Nogoyá y La Paz, entendidos como agrupaciones de parroquias cercanas con características sociales y culturales similares. Este volumen permite conocer la identidad histórica de ambos decanatos y de las comunidades que los conforman. Las investigaciones del Decanato Nogoyá fueron realizadas por profesores de la zona pastoral, acompañados por Silvina Cepeda y con prólogo de Amelia Galetti; mientras que en el Decanato La Paz los trabajos estuvieron a cargo de docentes de la región, coordinados por Carina Giraldi y con prólogo de Sara del Rosario Mentasti. En ambos casos se destacó la colaboración de Celia Godoy desde el Archivo de la Arquidiócesis.

El primer tomo se puede conseguir en la librería del arzobispado en Paraná (San Francisco Javier) y en las secretarías parroquiales de La Paz, Santa Elena, Feliciano, Nogoyá, Hernández y Lucas González. La venta de los libros, que tienen un precio de 30.000 pesos, permite solventar los gastos de los siguientes tomos.