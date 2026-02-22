Caos en Newell's: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

Un grupo de hinchas de Newell's atacó al plantel en su regreso a Rosario luego de la derrota con goleada ante Banfield y el despido de la dupla Orsi-Gómez.

Newell's no tiene paz. Luego de la dolorosa derrota por 3-0 ante Banfield en el Florencio Sola y el despido de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez, atacaron al plantel en el regreso a Rosario e incluso colgaron una bandera con un mensaje amenazante: "Ganen o balas para todos".

En la madrugada de este domingo, un grupo de hinchas esperó al equipo en el Centro Griffa: arrojaron bombas molotov y una de ellas dio en el auto del juvenil Facundo Guch (se le incendió únicamente el techo y la situación no pasó a mayores).

Por otra parte, también colgaron una bandera con un mensaje amenazante. "Ganen o balas para todos", fue la amenaza al conjunto leproso, en medio de la crisis futbolística y a una semana del clásico con Rosario Central (que se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa el domingo 1° de marzo).

La amenaza fue similar a un episodio de hace seis meses. "Ganen o muerte", rezaba el trapo que mostraron en aquel entonces. Por el momento, desde el club no emitieron ningún comunicado oficial sobre este ataque que sufrió el plantel Leproso.

La crisis sin fin de Newell's

Newell's -que atraviesa los primeros meses de la nueva gestión de Ignacio Boero- profundizó su crisis. La durísima derrota ante Banfield por 3-0 en el Sur marcó el final del ciclo de la dupla Orsi-Gómez tras apenas seis partidos. Ahora Lucas Bernardi se hará cargo de manera interina del equipo Rosarino.

La Lepra sigue sin hacer pie en el Apertura: cosechó apenas dos puntos, sufrió cuatro derrotas y recibió 12 goles en seis presentaciones. El equipo está en la parte baja de la tabla de promedios (macha 25°) y empiezan a sonar las alarmas en la tabla anual. Ahora, la dirigencia deberá buscar urgente un nuevo DT, con los duelos ante Estudiantes (el miércoles) y el clásico frente al Canalla en el horizonte.