Uno Entre Rios | Ovación | Newell's

Caos en Newell's: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

Un grupo de hinchas de Newell's atacó al plantel en su regreso a Rosario luego de la derrota con goleada ante Banfield y el despido de la dupla Orsi-Gómez.

22 de febrero 2026 · 18:05hs
El clima en Newells está que arde.

El clima en Newell's está que arde.

Newell's no tiene paz. Luego de la dolorosa derrota por 3-0 ante Banfield en el Florencio Sola y el despido de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez, atacaron al plantel en el regreso a Rosario e incluso colgaron una bandera con un mensaje amenazante: "Ganen o balas para todos".

En la madrugada de este domingo, un grupo de hinchas esperó al equipo en el Centro Griffa: arrojaron bombas molotov y una de ellas dio en el auto del juvenil Facundo Guch (se le incendió únicamente el techo y la situación no pasó a mayores).

San Benito Paraná ganó 1 a 0 y luego se impuso por 3 a 1 en los penales.

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

Manuel Lanzini no celebró el gol ante River, su exequipo.

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Por otra parte, también colgaron una bandera con un mensaje amenazante. "Ganen o balas para todos", fue la amenaza al conjunto leproso, en medio de la crisis futbolística y a una semana del clásico con Rosario Central (que se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa el domingo 1° de marzo).

La amenaza fue similar a un episodio de hace seis meses. "Ganen o muerte", rezaba el trapo que mostraron en aquel entonces. Por el momento, desde el club no emitieron ningún comunicado oficial sobre este ataque que sufrió el plantel Leproso.

La crisis sin fin de Newell's

Newell's -que atraviesa los primeros meses de la nueva gestión de Ignacio Boero- profundizó su crisis. La durísima derrota ante Banfield por 3-0 en el Sur marcó el final del ciclo de la dupla Orsi-Gómez tras apenas seis partidos. Ahora Lucas Bernardi se hará cargo de manera interina del equipo Rosarino.

La Lepra sigue sin hacer pie en el Apertura: cosechó apenas dos puntos, sufrió cuatro derrotas y recibió 12 goles en seis presentaciones. El equipo está en la parte baja de la tabla de promedios (macha 25°) y empiezan a sonar las alarmas en la tabla anual. Ahora, la dirigencia deberá buscar urgente un nuevo DT, con los duelos ante Estudiantes (el miércoles) y el clásico frente al Canalla en el horizonte.

Newell's Rosario Sergio Gómez Clásico
Noticias relacionadas
La Selección Argentina comenzó de manera exitosa la defensa de su título.

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

Alexis Mac Allister definió con precisión.

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

River visita a Vélez en Liniers.

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

Capibaras XV venció con holgura a Peñarol en Rosario.

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Ver comentarios

Lo último

Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Ultimo Momento
Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Caos en Newells: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

Caos en Newell's: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Policiales
San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Ovación
Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

Caos en Newells: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

Caos en Newell's: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

La provincia
Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: Milei no ha podido ocuparse de los viejos

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

Caso Airaldi: No nos van a intimidar, dijo Frigerio

Caso Airaldi: "No nos van a intimidar", dijo Frigerio

Dejanos tu comentario