Quini 6: la Revancha volvió a entregar $600 millones

Un apostador de Córdoba capital acertó los seis números en la Revancha y se quedó con el millonario premio. El Tradicional y La Segunda quedaron vacantes.

La modalidad Revancha del Quini 6 volvió a entregar un premio millonario y ratificó la racha ganadora que se viene dando en esa categoría. En el sorteo realizado este domingo 22 de febrero, un único apostador acertó los seis números y se llevó $600.000.000. La jugada fue realizada en la ciudad de Córdoba capital.

En esta oportunidad, los números favorecidos en la Revancha fueron 11-16-28-36-40-41 . Allí se registró un solo ganador con seis aciertos, que se alzó con los $600 millones.

En el Tradicional, en tanto, los números que salieron fueron 00-05-27-36-39-45. No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante, acumulando para el próximo sorteo $7.734.492.766. Con cinco aciertos se registraron 16 ganadores, que percibirán $2.701.702,69 cada uno, mientras que 979 apostadores con cuatro aciertos cobrarán $13.246,35.

Por el lado de La Segunda, los números sorteados fueron 11-12-22-23-37-44. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de $1.975.040.607 quedó vacante. Con cinco aciertos hubo 27 ganadores que se llevarán $1.601.009 cada uno, y con cuatro aciertos se contabilizaron 2.160 apuestas ganadoras, con un premio de $6.003,78.

En el Siempre Sale, que premia a quienes acierten cinco números, los números que salieron fueron 05-09-16-18-25-35. En esta modalidad se registraron 72 ganadores con cinco aciertos, quienes cobrarán $5.383.948,50 cada uno.

Además, en el Pozo Extra hubo 608 ganadores con seis aciertos, que percibirán $254.934,21.