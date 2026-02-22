Uno Entre Rios | Ovación | San Benito Paraná

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná, como visitante, le ganó por penales a Santa María de Oro de Concordia y jugará por el título ante Santa Rosa de Chajarí.

22 de febrero 2026 · 20:13hs
San Benito Paraná ganó 1 a 0 y luego se impuso por 3 a 1 en los penales.

Gentileza Prensa San Benito Paraná

San Benito Paraná ganó 1 a 0 y luego se impuso por 3 a 1 en los penales.

San Benito Paraná se hizo fuerte como visitante y se clasificó a la final de la Copa Entre Ríos Femenina que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). Luego de perder como local por 2 a 1 en la ida de las semifinales.

En la revancha de este domingo, con gol de Daiana Romero Solanas a los 43 minutos del segundo tiempo se impuso 1 a 0 sobre Santa María de Oro en Concordia y forzó la serie a los penales, instancia en la que se impuso por 3-1.

Manuel Lanzini no celebró el gol ante River, su exequipo.

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

El clima en Newells está que arde.

Caos en Newell's: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

De esta manera, el representante de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) disputará la última instancia del certamen contra Santa Rosa de Chajarí, que el sábado como visitante eliminó a San José, al ganarle 4-3 por penales tras igualar los dos partidos de la serie.

Don Bosco y Peñarol, eliminados de la Copa Federación

Los equipos paranaenses quedaron eliminados de la Copa Federación. El sábado, Don Bosco derrotó como visitante por 1 a 0 a Engranaje de Concepción del Uruguay, pero no pudo revertir el 2 a 0 con el que perdió como local en el partido de ida.

Por su parte, el partido de Peñarol y Libertad de Concordia fue suspendido por agresión al árbitro Ariel Godoy, cuando el equipo visitante ganaba 1 a 0 (el Lobo concordiense había goleado 6 a 1 en el partido de ida). Además el colegiado denunció falta de garantías de seguridad.

San Benito Paraná Copa Entre Ríos Don Bosco Fútbol
Noticias relacionadas
La Selección Argentina comenzó de manera exitosa la defensa de su título.

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

Alexis Mac Allister definió con precisión.

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

River visita a Vélez en Liniers.

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

Capibaras XV venció con holgura a Peñarol en Rosario.

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Ver comentarios

Lo último

Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Ultimo Momento
Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Caos en Newells: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

Caos en Newell's: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Policiales
San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Ovación
Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

Caos en Newells: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

Caos en Newell's: ataque con bombas molotov y bandera amenazante

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

La provincia
Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

Profundo dolor por la muerte de Jorge Chemes, dirigente agropecuario y exdiputado nacional

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: Milei no ha podido ocuparse de los viejos

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

Caso Airaldi: No nos van a intimidar, dijo Frigerio

Caso Airaldi: "No nos van a intimidar", dijo Frigerio

Dejanos tu comentario