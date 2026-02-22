San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná, como visitante, le ganó por penales a Santa María de Oro de Concordia y jugará por el título ante Santa Rosa de Chajarí.

San Benito Paraná ganó 1 a 0 y luego se impuso por 3 a 1 en los penales.

San Benito Paraná se hizo fuerte como visitante y se clasificó a la final de la Copa Entre Ríos Femenina que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). Luego de perder como local por 2 a 1 en la ida de las semifinales.

En la revancha de este domingo, con gol de Daiana Romero Solanas a los 43 minutos del segundo tiempo se impuso 1 a 0 sobre Santa María de Oro en Concordia y forzó la serie a los penales, instancia en la que se impuso por 3-1.

De esta manera, el representante de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) disputará la última instancia del certamen contra Santa Rosa de Chajarí, que el sábado como visitante eliminó a San José, al ganarle 4-3 por penales tras igualar los dos partidos de la serie.

Don Bosco y Peñarol, eliminados de la Copa Federación

Los equipos paranaenses quedaron eliminados de la Copa Federación. El sábado, Don Bosco derrotó como visitante por 1 a 0 a Engranaje de Concepción del Uruguay, pero no pudo revertir el 2 a 0 con el que perdió como local en el partido de ida.

Por su parte, el partido de Peñarol y Libertad de Concordia fue suspendido por agresión al árbitro Ariel Godoy, cuando el equipo visitante ganaba 1 a 0 (el Lobo concordiense había goleado 6 a 1 en el partido de ida). Además el colegiado denunció falta de garantías de seguridad.