Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

Dos efectivos policiales resultaron heridos de arma de fuego la noche de este domingo en la zona rural de Santa Elena. Investigan cómo sucedió.

22 de febrero 2026 · 22:34hs
Dos efectivos de delitos rurales fueron heridos en Santa Elena.

Gentileza La Sexta

Dos efectivos de delitos rurales fueron heridos en Santa Elena.

Dos efectivos policiales resultaron heridos de arma de fuego la noche de este domingo en la zona rural de Santa Elena. Se trata de personal dependiente de Delitos Rurales, según confirmaron fuentes policiales. Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital de dicha ciudad.

Por lo reciente del hecho, de manera oficial se desconocen las circunstancias en que ambos efectivos fueron heridos. El jefe de delitos rurales de La Paz se dirigió al lugar con refuerzos, indicó La Sexta.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Santa Elena, donde recibieron atención médica.

Según se informó desde la Brigada de Abigeato de La Paz, uno de los efectivos resultó con una herida en el hombro y el otro en una pierna. Ambos se encuentran fuera de peligro.

El ataque armado a los funcionarios ocurrió en tierras de la estancia Santa Sofía, de la familia Giebert. Al lugar se dirigieron refuerzos para intentar dar con los autores del tiroteo, que permanecen prófugos.

Santa Elena arma de fuego Delitos Rurales
