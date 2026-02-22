Uno Entre Rios | Ovación | Alexis Mac Allister

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

Alexis Mac Allister convirtió a los 51 minutos del segundo tiempo y le dio una victoria clave como visitante a los Reds 1 a 0 sobre Nottingham Forest.

22 de febrero 2026 · 17:09hs
Alexis Mac Allister definió con precisión.

Alexis Mac Allister definió con precisión.

Liverpool se impuso 1-0 ante Nottingham Forest como visitante por la fecha 27 de la Premier League gracias a un gol agónico de Alexis Mac Allister. El mediocampista argentino apareció a los 51 minutos del segundo tiempo y, con una definición precisa, rompió el cero en la última acción del partido para sellar el triunfo.

El volante argentino aprovechó un rebote en el último minuto de descuento y anotó para darle la victoria al conjunto visitante. Minutos antes, había convertido pero tocó la pelota con el codo y todo fue anulado. Con este resultado, Nottingham quedó con 27 puntos en el décimo séptimo puesto, mientras que Liverpool alcanzó las 45 unidades y se ubica sexto, firme en la pelea por los puestos de clasificación a las copas europeas.

La Selección Argentina comenzó de manera exitosa la defensa de su título.

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

River visita a Vélez en Liniers.

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

El Arsenal sigue mandando en la Premier League

Arsenal aplastó a Tottenham en el derbi del norte de Londres y reforzó su liderazgo en la Premier League con un 4-1 contundente. Los Gunners asumieron el protagonismo desde el inicio y encontró la ventaja pasada la media hora mediante Eberechi Eze, quien capitalizó un rebote dentro del área.

Tottenham reaccionó rápido y empató dos minutos después con una gran acción individual de Randal Kolo Muani, aunque el equilibrio duró poco.

En el comienzo del complemento, Viktor Gyökeres volvió a poner arriba al líder y marcó el quiebre definitivo del partido. Tottenham sintió el golpe, acumuló errores defensivos y permitió que Arsenal ampliara diferencias con los dobletes de Eze y Gyökeres.

El 4-1 final significó una victoria necesaria, en campo rival y con autoridad, que le permitió al puntero sacar cinco puntos de ventaja sobre Manchester City y disipar dudas en plena recta decisiva del campeonato.

Alexis Mac Allister Liverpool Premier League Nottingham Forest
Noticias relacionadas
Capibaras XV venció con holgura a Peñarol en Rosario.

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Patronato juega ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Grella.

Patronato cayó ante Gimnasia y Tiro en el Grella

Patronato se verá con su gente.

Patronato regresa al templo sagrado

Adam Bareiro con los colores del Xeneize.

Adam Bareiro fue presentado en Boca

Ver comentarios

Lo último

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

Ataque frustrado contra la casa de Donald Trump: abatieron a un intruso que portaba un rifle

Ataque frustrado contra la casa de Donald Trump: abatieron a un intruso que portaba un rifle

Ultimo Momento
Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

Ataque frustrado contra la casa de Donald Trump: abatieron a un intruso que portaba un rifle

Ataque frustrado contra la casa de Donald Trump: abatieron a un intruso que portaba un rifle

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

El gendarme Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre masiva en la cárcel El Rodeo I

El gendarme Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre masiva en la cárcel El Rodeo I

Policiales
San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Ovación
River buscará cambiar su imagen ante Vélez

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Adam Bareiro fue presentado en Boca

Adam Bareiro fue presentado en Boca

La provincia
Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: Milei no ha podido ocuparse de los viejos

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

Caso Airaldi: No nos van a intimidar, dijo Frigerio

Caso Airaldi: "No nos van a intimidar", dijo Frigerio

El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

Dejanos tu comentario