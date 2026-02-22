Agónico gol de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool

Alexis Mac Allister convirtió a los 51 minutos del segundo tiempo y le dio una victoria clave como visitante a los Reds 1 a 0 sobre Nottingham Forest.

Liverpool se impuso 1-0 ante Nottingham Forest como visitante por la fecha 27 de la Premier League gracias a un gol agónico de Alexis Mac Allister. El mediocampista argentino apareció a los 51 minutos del segundo tiempo y, con una definición precisa, rompió el cero en la última acción del partido para sellar el triunfo.

El volante argentino aprovechó un rebote en el último minuto de descuento y anotó para darle la victoria al conjunto visitante. Minutos antes, había convertido pero tocó la pelota con el codo y todo fue anulado. Con este resultado, Nottingham quedó con 27 puntos en el décimo séptimo puesto, mientras que Liverpool alcanzó las 45 unidades y se ubica sexto, firme en la pelea por los puestos de clasificación a las copas europeas.

Arsenal aplastó a Tottenham en el derbi del norte de Londres y reforzó su liderazgo en la Premier League con un 4-1 contundente. Los Gunners asumieron el protagonismo desde el inicio y encontró la ventaja pasada la media hora mediante Eberechi Eze, quien capitalizó un rebote dentro del área.

Tottenham reaccionó rápido y empató dos minutos después con una gran acción individual de Randal Kolo Muani, aunque el equilibrio duró poco.

En el comienzo del complemento, Viktor Gyökeres volvió a poner arriba al líder y marcó el quiebre definitivo del partido. Tottenham sintió el golpe, acumuló errores defensivos y permitió que Arsenal ampliara diferencias con los dobletes de Eze y Gyökeres.

El 4-1 final significó una victoria necesaria, en campo rival y con autoridad, que le permitió al puntero sacar cinco puntos de ventaja sobre Manchester City y disipar dudas en plena recta decisiva del campeonato.