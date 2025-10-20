El horóscopo para este lunes 20 de octubre de 2025

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este sábado 18 de octubre de 2025

El horóscopo para este domingo 19 de octubre de 2025

No se distancie tan radicalmente del entorno familiar. Intente ahorrar aunque sea poco. Posibilidades de un aumento de sueldo. Coma mejor y no abuse de las grasas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Con su pareja surgirán diferencias de criterios. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Especialmente cariñoso con las personas a las que ama. Verá aumentar sus finanzas. Posponga los asuntos laborales menos urgentes y relájese. Necesita cuidarse un poco más.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No se sienta defraudado con su relación; siga luchando. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. Sea más colaborador y obtendrá el apoyo de sus compañeros. Cambie de hábitos para combatir el cansancio psicológico.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No se sienta obligado con ningún tipo de relación. Los problemas económicos están en vías de solución. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Atención a su alimentación, comer bien es importante.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Amor y familia, viento en popa. No niegue su apoyo económico a un amigo, se sentirá bien. Ofertas para cambiar de trabajo, piense con calma. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. Ser tan positivo le ayuda a superar sus problemas físicos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Necesidad de vivir nuevas aventuras amorosas. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Disfruta de una salud de hierro, está lleno de energía.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El ambiente del hogar se presenta propenso a malentendidos. Su economía no le permite realizar muchos gastos. Puede tener algún disgustillo en el trabajo, nada importante. No olvide las revisiones médicas rutinarias.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. El bajo estado de ánimo puede ser por la climatología.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Si es organizado, no debe temer por su economía. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Nunca se ha encontrado mejor de salud, disfrútelo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Definir realmente los sentimientos es cuestión de tiempo. No espere que el dinero caiga del cielo, muévase. Día un tanto ajetreado y complejo en el terreno laboral. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.