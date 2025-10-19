El horóscopo para este domingo 19 de octubre de 2025

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El horóscopo para este viernes 17 de octubre de 2025

El horóscopo para este sábado 18 de octubre de 2025

Tendrás que evitar los excesos y también la rebeldía ante las imágenes autoritarias. La inmadurez se hará carne en ti. Ubícate.

Salud: No dejes que nada ajeno a tus intereses pueda entorpecer tu buena marcha. Dedícate a disfrutar de las cosas simples, no te compliques la existencia.

Amor: Probables encuentros amorosos. Cuidado, sentirás que te sobrepasan las emociones. Ve de a un paso a la vez y el vértigo disminuirá.

Dinero: Deja de lado temas poco trascendentes y presta más atención a tus obligaciones laborales. Obtendrás beneficios importantes.

Tauro

Momento de apelar a la táctica y la complementación. Evita los enfrentamientos. La suma de esfuerzos brindará buenos resultados.

Salud: La risa es salud y tu optimismo, un seguro de vida. No te deprimas que aún tienen mucho camino que transitar en esta vida.

Amor: Las aventuras encienden las más ardientes fantasías. Ingresarás en una etapa de renovación en tu lazo afectivo.

Dinero: Recibirás apoyo y manifestaciones de adhesión que te entusiasmarán. Sabrás compartir con gusto y generosidad.

Géminis

A pesar de que la pasión que pones en todo lo que haces te absorbe demasiada energía, es lo que te permite mantener tu lugar.

Salud: Problemas del pasado pueden desaparecer en estos días. Debes relajarte y pensar en cosas positivas.

Amor: Tu pareja necesitará que las cosas sean ahora o nunca. La impaciencia es algo que hoy no irá contigo. Intenta acercar las posiciones.

Dinero: Aunque el crecimiento laboral sea a largo plazo, es bueno hacer ver a los demás que eres capaz de todo si te lo propones.

Cáncer

Tendrás que apostar por la diplomacia y abandonar la intransigencia. Recuerda que puedes aprender mucho escuchando a los demás.

Salud: Deberías establecer una nueva filosofía para el cuidado de tu cuerpo. Lo que vienes haciendo puede no estar del todo bien.

Amor: Es un buen momento para vivir la pareja sin condicionamientos. La afinidad de metas hará que todo fluya de manera natural.

Dinero: Surgirán algunos contactos interesantes en tu entorno laboral. Espera al momento adecuado para que se materialicen.

Leo

Aparecen complicaciones, estarás bastante alterado. Cuando creas terminada una batalla otra empezará. Reúne todas tus fuerzas.

Salud: Las ataduras emocionales sólo nos hacen esclavos de nuestro destino. Busca lo que quieres, lo encontrarás más próximo de lo que creías.

Amor: Atrévete, vence tu timidez y esta actitud te ayudará a sumar a tu vida amorosa a quien tanto deseas.

Dinero: Se interrumpe un proyecto que estaba casi realizado. Deberás esperar un tiempo para retomarlo. No te desanimes.

Virgo

Te encuentras con un muro que te aleja de tus metas. Los obstáculos no estaban aquí antes, las dificultades las traes tú.

Salud: Por más enamorado que estés, preserva tu independencia para evitar una futura asfixia. Conócete a ti mismo, pasa tiempo a solas.

Amor: Una amistad te espera y puedes aspirar a algo más. Empezarás a tener sentimientos hacia esta persona que te sorprenderán.

Dinero: Estado de alerta en el plano económico. Trata de manejarte con prudencia respecto al movimiento de tu dinero.

Libra

La carga de trabajo ha sido pesada y las cosas han resultado bastante intensas. Al fin se calma todo, puedes mirar hacia delante.

Salud: Es momento de frenar tus actividades y obligaciones y empezar a pensar tu bienestar físico. Debes comenzar a practicar algún deporte, aunque sea dentro de tu hogar.

Amor: Tu necesidad de libertad choca con los deseos de tu pareja. No agotes la paciencia de quienes te rodean. Evita conflictos.

Dinero: Una planificación para el futuro es esencial para hacer que tu situación económica se mantenga saludable y brillante.

Escorpio

Llevas las de ganar. Se cumplirán tus deseos sin que medie demasiado esfuerzo. Sólo pon en práctica tus ideas.

Salud: Nunca digas que algo es imposible, di solo que no lo has hecho. Date la oportunidad de ver que eres capaz en áreas que creías no serlo.

Amor: Una interferencia de terceros en el plano afectivo podría desestabilizarte. Analiza fríamente la situación.

Dinero: Es momento de revisar tus inversiones. Asesorarte con amigos o profesionales en la materia será tu mejor decisión.

Sagitario

Se acrecentará el trabajo. Buscarás vías de escape para estimular tu creatividad. No te exijas más de lo que puedes, no sacarás nada en limpio.

Salud: Si crees que tu pareja está gastando más dinero de lo necesario, habla con diplomacia. No debes pelearte por cuestiones de dinero.

Amor: Apartarás los buenos sentimientos por dudas e incertidumbre. Tendrás que sobreponerte a alejamientos transitorios. Observa tus actitudes.

Dinero: Prestigio, progreso, retribuciones laborales y económicas se ven demoradas. Apela a tu constancia y todo llegará.

Capricornio

Recicla una idea hace tiempo elaborada y obtendrás una sugestiva respuesta de alguien de tu entorno. Nueva propuesta a la vista.

Salud: Usa todos tus recursos a la vez. Deslumbra con tu humor y tu intelecto a quienes te rodean. Nadie conseguirá hacerte sombra.

Amor: Te divertirás y desplegarás toda tu seducción y sensualidad. Encontrarás personas con quienes compartir veladas apasionadas.

Dinero: Excelente etapa para presentarse a concursos, tener entrevistas de trabajo y lograr ascensos. Juega a fondo tus anhelos.

Acuario

Despertarás y habrá luz en tus ojos. Las tristezas desaparecerán y la vida te será más fácil y placentera.

Salud: Mantén tu postura erguida, tus adversarios se encontrarán con un obstáculo difícil de sortear. No pierdas calma ni la fe en ti mismo.

Amor: Alguien que no se parece en nada a ti te atraerá con fuerza pero te causará tormentosa furia. Los ánimos se irán serenando.

Dinero: Cuidado. Existe la posibilidad del fracaso en inversiones a corto plazo por las traiciones de personas cercanas.

Piscis

No aceptes tareas menores que puedan quitarte tu tiempo. Mantén la mirada atenta en lo que en verdad es importante.

Salud: Calla lo que no deseas que se divulgue, una indiscreción puede arruinar todo. No permitas que se generen rencores a tu alrededor.

Amor: Por momentos amarás hasta la locura, pero poco te durará el estado de gracia. Pronto experimentarás una profunda liberación.

Dinero: Si dudas entre dos ofertas, deja pasar el tiempo y la mejor se impondrá por sí misma. No te apresures en exigir resultados.