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Abrieron las inscripciones a las Becas Progresar

Está abierta la inscripción a las Becas Progresar, destinadas a jóvenes que buscan finalizar sus estudios, continuar una carrera o capacitarse en oficios.

14 de septiembre 2026 · 07:57hs
Abrieron las inscripciones a las Becas Progresar

El Consejo General de Educación (CGE) informó que se encuentra abierta la inscripción a las Becas Progresar. Se trata de una política pública destinada a acompañar las trayectorias educativas de jóvenes que buscan finalizar sus estudios obligatorios, continuar una carrera de nivel superior o capacitarse en oficios.

El beneficio comprende 12 cuotas durante el período de cursada. El acceso está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos para cada línea y al sostenimiento de la regularidad académica.

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Las Becas Progresar cuentan con distintas líneas de acompañamiento. Para quienes buscan finalizar la educación obligatoria, el programa está destinado a jóvenes de entre 16 y 24 años. En el caso de los estudios superiores, pueden acceder ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados de hasta 30 años.

Asimismo, existe una línea destinada a la formación profesional, orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años. El límite de edad se extiende hasta los 35 años para quienes no cuentan con un empleo formal registrado. La carrera de Enfermería, por su carácter estratégico, no establece límite de edad.

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Requisitos

Entre los requisitos generales se encuentra ser argentina o argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal y, cuando corresponda, acreditar al menos dos años de residencia en el país. También se debe cumplir con el esquema de vacunación oficial, respetar el rango de edad de la línea elegida, acreditar ingresos de el o la estudiante y su grupo familiar dentro del límite establecido y mantener la condición de alumna o alumno regular.

En el caso de las o los ingresantes, el Estado liquida inicialmente el 80 por ciento del monto de la beca, mientras que el 20 por ciento restante queda sujeto a la certificación de la regularidad académica. Los pagos se realizan mediante los canales habilitados para cada persona beneficiaria.

Desde el Consejo General de Educación se destaca la importancia de estas herramientas de acompañamiento para favorecer la permanencia y continuidad de las y los estudiantes en el sistema educativo, fortaleciendo las oportunidades de acceso, permanencia y egreso. Con esta iniciativa, se busca acompañar y reforzar las trayectorias escolares, impulsando propuestas que contribuyan a la continuidad y fortalecimiento educativo de miles de jóvenes.

Para mayor información, las personas interesadas deben comunicarse a través de los canales oficiales del programa Progresar, al correo electrónico [email protected] o al teléfono (0343) 4209331.

Becas Progresar inscripciones CGE
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