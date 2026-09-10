Horóscopo del jueves 10 de septiembre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 10 septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 10 septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del martes 8 de septiembre de 2026

Horóscopo del miércoles 9 de septiembre de 2026

Un amigo se está enamorando de usted. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se considera muy querido y ello le hace feliz. Las cuestiones económicas no son favorables. La formación es la antesala de cualquier trabajo. El desasosiego que padece necesita de meditación.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Debe ser más cuidadoso con su economía. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Demasiado acelerado, relájese.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Hoy afianzará su amor. Gran momento económico dese un capricho. Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo. Se encontrará físicamente un poco abatido.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Controle sus gastos. En el trabajo, está muy seguro y conseguirá lo que quiere. Le ronda un malestar general de carácter griposo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Está expectante con esa persona nueva. No debe hacer operaciones económicas arriesgadas. En el trabajo más responsabilidad. Los cambios de temperatura no son buenos, evítelos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Olvide su nostalgia por amor. Por fin puede destinar un dinero a hacer un viaje. Llame la atención de sus jefes y quizá consiga un ascenso. Las partes más débiles de su organismo serán las piernas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Posible encontronazo con su pareja. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. No se meta en enredos laborales. Su sistema nervioso está un poco alterado, descanse más.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su libertad es importante, háblelo con su pareja. Evite los gastos sin control. Hoy no se sentirá valorado por su jefe. Enhorabuena, alcanza el peso deseado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La compañía ideal puede estar cerca. Aumentan notablemente sus ingresos. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Necesita tiempo para usted.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Estará resentido con su pareja. A partir de hoy pueden surgir muchos gastos. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. El estómago le está dando la lata, procure comer poco.