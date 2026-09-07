Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del lunes 7 de septiembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 7 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

7 de septiembre 2026 · 08:59hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 7 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 7 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 7 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 6 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Horóscopo del domingo 6 de septiembre de 2026

Astrología.  Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 5 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del sábado 5 de septiembre de 2026

Está confundido, siente una loca pasión poco realista. Interesantes relaciones con personas poderosas. Jornada muy positiva en el trabajo. Los nervios acumulados hoy debilitan sus fuerzas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Pasará por una situación amorosa difícil. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. No se obsesione con las pequeñas molestias, no es nada.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Por fin ha decidido salir a divertirse. Las actividades extras producen ganancias importantes. Le ofrecerán un viaje de trabajo muy interesante. El descanso le sentará muy bien a su organismo.

Horóscopo

Horóscopo

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle. Sus acreedores están en buena disposición. Personas con nuevas ideas le promocionarán. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día perfecto para rematar una conquista. El dinero es importante, pero no lo es todo. Debería dar un giro a su forma de trabajar. Sus pies le pueden dar más de un disgusto, procure cuidarlos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No es buen día para hacer locuras amorosas. Escuche a los expertos o tendrá problemas económicos. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Necesita salir de casa y relacionarse con otras personas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El futuro le depara nuevas sorpresas entre sus amistades. Sus ahorros aumentan. Es importante que colabore con sus compañeros y se calme. No permita que el estrés diario le ocasione dolor de cabeza.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Comienzo de una etapa amorosa que saldrá bien. Sus ahorros se verán multiplicados. Sus iniciativas llamarán la atención de sus superiores. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Encauzará su situación emocional. Puede gastar más, ya que se repondrá con un ingreso extra. Procure no descuidar a los clientes. Tan ajetreado ritmo diario puede provocarle estrés.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Los asuntos sentimentales están un poco tensos. Es hora de ahorrar. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Va a tener que cuidarse más.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si quiere conservar a su pareja, sea más independiente. Día oportuno para darse algún capricho. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. Se siente pletórico, aproveche esa energía.

Horóscopo lunes Signo Astrología zodíaco
Noticias relacionadas
el horoscopo para este viernes 4 de septiembre de 2026

El horóscopo para este viernes 4 de septiembre de 2026

Horóscopo.

El horóscopo para este jueves 3 de septiembre de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 2 de septiembre de 2026

el horoscopo para este martes 1 de septiembre de 2026

El horóscopo para este martes 1 de septiembre de 2026

Ver comentarios

Lo último

Encuentran elevado indice de plomo en sangre de niños que consumen carne de caza

Encuentran elevado indice de plomo en sangre de niños que consumen carne de caza

Paraná: colectivos cambian recorridos y paradas por obras

Paraná: colectivos cambian recorridos y paradas por obras

Horóscopo del lunes 7 de septiembre de 2026

Horóscopo del lunes 7 de septiembre de 2026

Ultimo Momento
Encuentran elevado indice de plomo en sangre de niños que consumen carne de caza

Encuentran elevado indice de plomo en sangre de niños que consumen carne de caza

Paraná: colectivos cambian recorridos y paradas por obras

Paraná: colectivos cambian recorridos y paradas por obras

Horóscopo del lunes 7 de septiembre de 2026

Horóscopo del lunes 7 de septiembre de 2026

Gilda, la voz que el tiempo no pudo apagar a 30 años de su muerte

Gilda, la voz que el tiempo no pudo apagar a 30 años de su muerte

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Policiales
Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Policía rescató a dos adultos mayores durante un incendio en Paraná

Policía rescató a dos adultos mayores durante un incendio en Paraná

Urribarri, Báez y Aguilera ya están presos por corrupción: el megajuicio y los delitos

Urribarri, Báez y Aguilera ya están presos por corrupción: el megajuicio y los delitos

Concordia: investigan el uso de cocaína como pago a cosecheros

Concordia: investigan el uso de cocaína como pago a cosecheros

Homicidio de Bassi: un error ortográfico delator, la moto vendida por nada y un corte de pelo de urgencia

Homicidio de Bassi: un error ortográfico delator, la moto vendida por nada y un corte de pelo de urgencia

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná: colectivos cambian recorridos y paradas por obras

Paraná: colectivos cambian recorridos y paradas por obras

Quini 6: tres apostadores de Entre Ríos ganaron más de $31 millones 

Quini 6: tres apostadores de Entre Ríos ganaron más de $31 millones 

Crespo fue sede del segundo encuentro sobre herramientas financieras para el desarrollo productivo

Crespo fue sede del segundo encuentro sobre herramientas financieras para el desarrollo productivo

El Peronismo de Federal lanzó el Frente de Unidad Justicialista

El Peronismo de Federal lanzó el Frente de Unidad Justicialista

La primavera se adelanta y las alergias ya empiezan a hacerse sentir en Entre Ríos

La primavera se adelanta y las alergias ya empiezan a hacerse sentir en Entre Ríos

Dejanos tu comentario