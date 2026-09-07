Horóscopo del lunes 7 de septiembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 7 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 7 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 7 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del sábado 5 de septiembre de 2026

Horóscopo del domingo 6 de septiembre de 2026

Está confundido, siente una loca pasión poco realista. Interesantes relaciones con personas poderosas. Jornada muy positiva en el trabajo. Los nervios acumulados hoy debilitan sus fuerzas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Pasará por una situación amorosa difícil. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. No se obsesione con las pequeñas molestias, no es nada.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Por fin ha decidido salir a divertirse. Las actividades extras producen ganancias importantes. Le ofrecerán un viaje de trabajo muy interesante. El descanso le sentará muy bien a su organismo.

Horóscopo

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle. Sus acreedores están en buena disposición. Personas con nuevas ideas le promocionarán. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día perfecto para rematar una conquista. El dinero es importante, pero no lo es todo. Debería dar un giro a su forma de trabajar. Sus pies le pueden dar más de un disgusto, procure cuidarlos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No es buen día para hacer locuras amorosas. Escuche a los expertos o tendrá problemas económicos. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Necesita salir de casa y relacionarse con otras personas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El futuro le depara nuevas sorpresas entre sus amistades. Sus ahorros aumentan. Es importante que colabore con sus compañeros y se calme. No permita que el estrés diario le ocasione dolor de cabeza.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Comienzo de una etapa amorosa que saldrá bien. Sus ahorros se verán multiplicados. Sus iniciativas llamarán la atención de sus superiores. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Encauzará su situación emocional. Puede gastar más, ya que se repondrá con un ingreso extra. Procure no descuidar a los clientes. Tan ajetreado ritmo diario puede provocarle estrés.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Los asuntos sentimentales están un poco tensos. Es hora de ahorrar. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Va a tener que cuidarse más.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si quiere conservar a su pareja, sea más independiente. Día oportuno para darse algún capricho. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. Se siente pletórico, aproveche esa energía.